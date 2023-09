Dueño de fonda donde se registró violenta pelea en Curicó: “Si no hay una pelea no es ’18′”

Como “parte de las tradiciones” de las Fiestas Patrias calificó el dueño de la fonda en Curicó en donde se registró una violenta pelea que dejó dos personas detenidas y un carabinero agredido.

De acuerdo a la información policial obtenida por ADN, los efectivos, al responder un llamado por la riña, se encontraron con un guardia de seguridad siendo agredido por unos sujetos en el local “Maxi” en el Estadio La Granja de la ciudad maulina.

Ahí, los carabineros actuaron de inmediato para reducir a los agresores, pero estos opusieron resistencia al control.

Durante el enfrentamiento, uno de los hombres propinó un golpe de puño en el rostro a un efectivo de la Subcomisaría Santa Fe. A pesar de esto, el carabinero resultó con lesiones de carácter leve y pudo continuar con su servicio.

Tanto el guardia de seguridad como los dos individuos detenidos sufrieron lesiones de carácter leve en el incidente. El personal policial procedió a la detención de los dos agresores, quienes enfrentarán cargos por agresión a un carabinero en servicio, lesiones y desórdenes públicos.

“Si no hay una pelea (..) no es ’18′”

Tras viralizarse este pelea, el dueño de la fonda donde ocurrieron los hechos afirmó a T13: “Es parte de las tradiciones que ocurren para el ’18’. Fue algo que se pudo controlar de forma rápida y eficiente. Un carabinero recibió un golpe pero nada del otro mundo”.

“Si no hay una pelea en una ramada no es ’18’ (…) ¿En qué ramada del país no hay una pelea? Es como darle un connotación más allá de lo que es una simple pelea de dos personas”, agregó el hombre.

