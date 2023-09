“La paciencia tiene un límite”: alcalde Jadue responde a persona que lo quiso funar en aeropuerto por Caso Luminarias

Un particular video compartió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mediante su cuenta de TikTok, en donde se ve que un hombre intentó funarlo en el Aeropuerto de Santiago por el Caso Luminarias.

“Ayer fui violentado en el aeropuerto. Siempre tengo tiempo para responder lo que me pregunten, incluso fuera de mi horario laboral mientras sea con respeto, pero la paciencia tiene un límite”, fue el comentario que dejó la autoridad comunal en su publicación.

Y es que Daniel Jadue se encontraba sentado en dicho lugar, cuando un hombre se acercó para increparlo sobre el caso. Con un saludo de manos, el sujeto le preguntó directamente: “¿El caso de las luminarias en qué va?”, a lo que el alcalde le respondió que saldrá sobreseído.

En eso, el hombre siguió con el interrogatorio para consultarle sobre qué va a pasar con la plata, algo que Jadue le explicó el proceso que llevó a cabo en la investigación y le aclaró que el mismo imputado declaró que “la única comuna que se ganó las cosas en ley fue Recoleta”.

“No atiendo hueones la verdad”

Y para dar término al intento de funa, cosa que no salió del todo bien, el alcalde indicó que no quería seguir conversando con el hombre, quien le dijo que es porque no le convenía. Pero Jadue finalizó el interrogatorio con una particular frase: “No es que no me convenga, es que no atiendo hueones la verdad”.

Y procedió a colocarse sus audífonos y el registro cierra con los conocidos créditos de la serie Curb Your Enthusiasm. Accionar que fue apoyado por los usuarios de la red social.