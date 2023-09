Con un primer pie de cueca: Alcaldesa Hassler y gobernador Orrego abren la fonda del Parque O’Higgins

En en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, inauguraron las fondas en el Parque O’Higgins bailando un primer pie de cueca.

La instancia contó con la asistencia de varias autoridades gubernamentales y parlamentarios, como la senadora Fabiola Campillai, quien se lució con un pie de “cueca inclusiva” junto a su profesor Hernán Fuentes Cruz.

Pero el que no pudo realizar nuestro baile típico fue el Presidente Gabriel Boric, el cual durante su discurso de inauguración señaló que no puede hacerlo “por una pequeña lesión”. Sin embargo, recalcó que “tenía ganas”.

Y añadió que: “Es una tremenda alegría para mí, volver al Parque O’Higgins para inaugurar esta histórica fonda y con ello dar inicio todos juntos desde acá a la celebración de estas Fiestas Patrias”.

“Es importante iniciar en conjunto”

En reemplazo del mandatario bailó Claudio Orrego con Irací Hassler. “Ella me llamó personalmente, yo no tenía por qué haber estado aquí necesariamente. Y me dijo que quería invitarme que bailara el segundo pie de cueca con ella, que el primero lo iba a bailar con el presidente. Hoy día me dijo que iba a ser el primero”, relató el gobernador sobre la invitación de la alcaldesa.

Asimismo, comentó que venía saliendo de una lesión, por lo que no pudo ensayar mucho con la autoridad comunal, pero recalcó que “lo gocé, lo disfrute mucho y lo zapatee”.

En ese sentido, Hassler señaló que “quise invitarlo porque creo que es importante compartir, él tiene una responsabilidad muy grande en la región, a mí me han dado también una responsabilidad muy grande en nuestra comuna capital. Y creo que es importante iniciar en conjunto”.