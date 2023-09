SHOA descarta tsunami en Chile tras fuerte sismo percibido en las costas de Filipinas

Durante la mañana de este martes, un fuerte sismo de magnitud 6,8 se percibió en el océano, frente a las costas de Filipinas.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), este movimiento telúrico tuvo su epicentro a 149 kilómetros al norte de Laoag.

Por este evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un posible tsunami en las costas nacionales, apuntando que el sismo “no reúne las características” para generar este fenómeno.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 6.8, localizado a 149 KM al N de Laoag, Filipinas, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) detalló que este sismo registrado en las costas de Filipinas tuvo lugar a eso de las 08:03 horas (de Chile).

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 75 km NE of #Claveria (#Philippines) || 10 min ago (local time 19:03:19). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/xOglxyxS4f

— EMSC (@LastQuake) September 12, 2023