Baltasar Garzón criticó la negativa de Chile Vamos en declaración por los 50 años del golpe de Estado

Este sábado concluyó la Cumbre por la Democracia y los Derechos Humanos realizada en la comuna de Recoleta, y que contó con la participación del exjuez español Baltasar Garzón.

En la instancia, el también abogado se refirió a la polarización que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado ha generado en el país, calificándolo como “muy malo“.

Asimismo, el exjurista abordó la negativa de Chile Vamos respecto a firmar el compromiso por la democracia impulsado por el Gobierno, afirmando que esta decisión “debería de haberse reflexionado por quienes no quieren firmar esa declaración e incluso niegan o desconocen la propia realidad de un golpe militar”.

“La historia no se puede, no se debe deformar, y mucho menos cuando las implicaciones de ese acto lícito de rebelión trajo un régimen de terror y una pérdida de vidas humanas, de libertad, de desaparición forzada de personas que afectó a miles de familias”, agregó.

“Por tanto, creo que los líderes políticos, más allá del interés político que puedan tener en un momento determinado, lo que deben de hacer es consolidar la democracia y la democracia se consolida partiendo de reconocer los hechos y la defensa de los Derechos Humanos“, aseguró el español.

Por otro lado, Baltasar Garzón se refirió a las críticas que su visita al país ha generado en sectores de la derecha, quienes han acusado que su figura no genera unidad.

Al respecto, el exjuez manifestó que “yo no estoy percibiendo que haya desunión por mi culpa, en todo caso estamos en un régimen democrático, en democracia la crítica debe existir, la discrepancia también debe existir, de modo que no me preocupan demasiado”.

“Me preocuparía si tuvieran un poso de realidad en relación a lo que yo he realizado respecto de este país, que fue la detención de Pinochet y mi cumplimiento como juez de una obligación que es la que todo juez comporta“, aseveró.

También abordó la detención de Augusto Pinochet, la cual ya está pronta a conmemorar 25 años en el mes de octubre. “Lo único que en aquel momento hice fue cumplir con mi obligación como magistrado, como juez, al amparo del principio de jurisdicción universal y cumplir el cometido”, dijo.

“Si no están de acuerdo con esa acción, desde mi punto de vista están en contra de la legalidad internacional que es la que yo apliqué en ese momento. En cuanto a la opinión personal, cada cual la tiene, pero no me preocupa demasiado”, prosiguió.

“No es un gran aporte, pero es la obligación de cualquier juez y eso es lo que yo hice en ese momento“, cerró el español.