Este jueves, trabajadores del Hospital Salvador instalaron barricadas e interrumpieron el tránsito en la comuna de Providencia para protestar ante, según acusan, sueldos impagos.

En conversación con ADN, los manifestantes señalaron que desde la quincena de agosto se les adeuda el salario, informando además que debido al bloqueo del tránsito, la obra se encuentra cerrada.

“No nos pagan desde el 15 de agosto, que nos dieron $100.000, y hasta el día de hoy, no nos han cancelado lo demás y no hay respuesta”, afirmaron.

“Nadie nos dice nada, y nos hacen trabajar igual. Y si no llegamos a trabajar o no firmamos, nos descuentan y no nos pagan”, agregaron.

Asimismo, indicaron que prácticamente la totalidad de los trabajadores, que serían cerca de 2.000 entre constructores, albañiles, eléctricos, maestros, entre otros, han paralizado sus funciones.

“Nadie está trabajando, porque hace dos meses que no les pagan a nuestros contratistas, los contratistas han tenido que pagar ellos y ya no hay plata para pagar”, aseveraron.

En el lugar se encuentra desplegado personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, con quienes los trabajadores han sostenido conversaciones respecto a su movilización.

“Carabineros dice que no armemos desorden y no hagamos barricadas, pero aquí nosotros vamos a ejercer la presión, porque si no lo hacemos, no nos pagan”, declararon a los micrófonos de ADN los trabajadores del Hospital Salvador.

Desvíos de tránsito

Debido a esta manifestación, se reportó desvíos en el tránsito en la comuna de Providencia.

En detalle, se informó el corte total del tránsito en Avenida Salvador, entre Rancagua y Avenida Providencia.