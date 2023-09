Municipalidad de Santiago anuncia que conservará centenario árbol que cayó sobre el Palacio Cousiño

La jornada de este jueves, la Municipalidad de Santiago anunció que conservará el árbol de 150 años que cayó al interior del Palacio Cousiño para convertirlo en una obra de arte nacional.

En detalle, el objetivo del municipio es recuperar el patrimonio arbóreo para dejarlo en uno de los patios del palacio y restaurar el edificio, tras la caída del cedro del Líbano, que colapsó producto de los fuertes vientos y lluvias que han afectado a la capital.

Al respecto, el jefe de gestión patrimonial de la Subdirección de Patrimonio y Ciudad de la Secretaría de Planificación Comunal, José Antonio Piga señaló que, de acuerdo con los primeros análisis, no habría un daño estructural al centenario edificio.

Asimismo, sostuvo que desde ahora las labores se concentrarán en el despeje de ramas, cortezas y tronco, para luego, con maquinaria pesada, levantar el árbol y dejarlo en uno de los patios del palacio para reutilizarlo.

Rescate patrimonial

“Hemos contactado a un escultor chileno para que reutilicemos parte del árbol y pueda realizar una obra de arte, que serán una especie de tótems de la cultura indígena mapuche y poder reubicarlos próximos al mismo lugar de la caída, dentro del museo”, detalló Piga.

En esa línea, detalló que el incidente se produjo un poco antes de las 8 de la noche. “Se cayó este árbol, ya que debe haber habido una ráfaga de viento, aún no sabemos bien, pero se cayó(…) Afortunadamente no había nadie en el edificio a esa hora, así que no hubo ningún herido y ningún afectado”, sostuvo el funcionario.

De esta forma, reveló que la empresa contratista de la Subdirección de Parques y Jardínes va a traer una grúa telescópica que va a analizar todos los restos que están en el edificio y luego los va a trasladar para dejarlos en el suelo. “Luego, la idea es que sea partido en dos o tres segmentos de 4 a 5 metros para lograr una especie de rescate patrimonial“, concluyó.