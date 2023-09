“No era mi intención referirme a su suicidio”: Presidente Boric hace autocrítica por dichos sobre oficial (r) condenado

El Presidente Gabriel Boric estuvo este domingo en Mesa Central. En el programa de Canal 13, el mandatario del país habló especialmente sobre la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. En la ocasión, fue consultado acerca de las críticas que recibió por sus dichos hacia el brigadier en retiro Hernán Chacón Soto, quien se suicidó tras su condena por el secuestro y homicidio de Víctor Jara.

En el día de la muerte del oficial en retiro condenado por crímenes de lesa humanidad, el Presidente Boric se encontraba en el velorio de Guillermo Teillier, donde sostuvo que el exdiputado comunista “murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia“.

Explicó su frase por la muerte de Hernán Chacón Soto

Tras ser cuestionado por estos dichos, en Mesa Central el Presidente Boric señaló que “yo no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida. Y en ese sentido, respeto a quien toma esa decisión, por los motivos que sea. De hecho, en la declaración yo no digo la palabra ‘suicidio’. Pero entiendo que dado el contexto, se da para esa interpretación”.

“Lo que yo quería decir, y reitero, es que hubo quienes cometieron crímenes atroces. Durante mucho tiempo se ufanaron de ellos. Después, los escondieron. Mintieron. Entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia. Y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade el enfrentar la responsabilidad de los propios actos“, añadió.

Más adelante, sobre los oficiales en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad, el mandatario del país insistió en que “esa trayectoria, de cincuenta años escondiéndose. Esa trayectoria, y no me refiero solamente al caso del coronel Chacón, sino que partiendo por el mismo Pinochet. Eso me parece que es de una cobardía profunda“.

“El haber cometido crímenes atroces, haberse ufanado de ellos, haber negado la justicia, haberse burlado de las víctimas, haberles mentido. Imagínese como se sintieron cuando les dicen, después de la mesa de diálogo, a los familiares de detenidos desaparecidos, ‘los tiramos al mar’. Y después los encuentran en el cerro Chena”, complementó.

“Mi referencia a la cobardía era a la trayectoria”

Posteriormente, acerca de las críticas que recibió al entender que cuestionó el suicidio del oficial en retiro, el Presidente Boric expresó: “Comprendo que se entendió de esa manera. No era mi intención referirme a su suicidio, pero entiendo que el error es mío. No le echo la culpa a las piedras. Porque, dado el contexto, era la interpretación más obvia“.

“Lo que estoy diciendo acá es que mi referencia a la cobardía era a la trayectoria, cosa que mantengo y afirmo de manera convencida. Y no solamente en este caso“, complementó.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric lamentó la interpretación que se dio a sus dichos. “Entiendo el problema, pero no era mi intención. Y en ese sentido, lo lamento. Porque definitivamente se desvía de eso y no contribuye a dar un debate en los términos que estamos conversando ahora“, cerró en Canal 13.