Desde este miércoles: Armada advierte sobre una serie de marejadas anormales en Chile

Durante esta jornada, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó sobre la presencia de marejadas anormarles en los próximos días en distintos puntos a lo largo del país.

Acorde a la entidad, el fenómeno costero iría desde este miércoles 30 de agosto hasta el viernes 1 de septiembre. Esto involucra desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y el Archipiélago Juan Fernández.

“Una mayor intensidad a lo normal, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones del viento local“, apuntaron.

Desde ya el llamado de la autoridad marítima fue a actuar con precaución y prudencia ante la alerta. Claramente evitando el tránsito por sectores rocosos, el ingreso al mar o bien el desarrollo de actividades deportivas o naúticas sin previa auttorización.

Sobre el fenómeno, el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Gonzalo Concha Salas, indicó que se trata de: “un activo sistema frontal que se manifestará en la zona sur del país, generará gran oleaje que se proyectará como marejadas del suroeste en todo el litoral continental nacional”.

“Se estima que la condición más intensa se presente el día jueves 31 de agosto, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea, con la generación fuerte rompiente en el borde costero, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera principalmente en bahías abiertas a esa dirección”, añadieron.

Revisa el itinerario de las marejadas en Chile:

Archipiélago Juan Fernández: Miércoles 30 agosto (am) hasta el jueves 31 de agosto.

Golfo de Penas hasta Constitución: Miércoles 30 agosto (am) hasta el jueves 31 de agosto.

Constitución hasta Coquimbo: Miércoles 30 agosto (pm) hasta viernes 1 de agosto

Coquimbo hasta Arica: Jueves 31 agosto (am) hasta viernes 1 de agosto.

Previamente, la misma entidad había hecho una advertencia similar. A fines de la semana pasada señalaron que desde el domingo 27 hasta el miércoles 30 las marejadas irían desde Arica hasta el Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago.

No es la primera vez, el aviso es el número 27 y es el tercero categorizado como Marejadas Anormales en 2023.