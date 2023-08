Este 31 de agosto se terminará la alerta sanitaria en nuestro país. Junto con ello, varias medidas como el teletrabajo dejarán de tener efecto. En ese sentido, emergen diversas preocupaciones en torno a madres y padres que trabajan desde sus casas y que a la vez están al cuidado de niños.

Frente a ello, es que en País ADN, la abogada Paola Merchak se refirió a la situación que madres enfrentarán producto del fin de la alerta sanitaria. “Hay muchas personas que van a tener que simplemente renunciar a sus trabajos porque no tienen con quien dejar a sus hijos”.

Actualmente, existen tres leyes que permiten realizar teletrabajo en Chile. “Tenemos la ley 21.342 y la 21.391. Esas leyes básicamente establecen la posibilidad de realizar teletrabajo siempre y cuando las labores que se realizan sean compatibles con teletrabajo. Estas leyes establecen básicamente que padres, madres o cuidadores puedan realizar teletrabajo si es que tienen a cargo a menores en etapa preescolar”, explicó Merchak.

“Además, tenemos la ley de teletrabajo para mujeres embarazadas. Todas aquellas mujeres embarazadas tienen la posibilidad, si es que sus funciones lo permiten, de realizar sus labores de manera telemática desde sus casas. Esas son las leyes que quedarían sin efecto y, por lo mismo, los empleadores podrían solicitar el retorno inmediato posterior al 31 de agosto a ejercer las labores de manera presencial”, agregó.

El fin de la alerta sanitaria

Debido al término de la alerta sanitaria en Chile, madres, padres o cuidadores tendrán que volver a sus labores de manera presencial. “Es sumamente necesario modificar la legislación actual y que las leyes de teletrabajo no se encuentren ligadas a una alerta sanitaria. O sea, finalmente los cuidados de nuestros hijos no pueden ser ligados y depender de cualquier tipo de alerta o situación contingente a nivel país”, manifestó Merchak.

A lo que agregó: “tenemos que recordar que el teletrabajo no nace producto de la pandemia, nuestro Código del Trabajo regula el teletrabajo hace mucho tiempo. El tema, es que con la pandemia nos dimos cuenta de que es mucho más productivo, en la mayoría de los trabajos, realizarlo de manera telemática. Siempre podemos llegar a un acuerdo con nuestro empleador, tenemos que tener presente que un acuerdo va a prevalecer por sobre cualquier aspecto legal”.

En ese sentido, la abogada expresó sus preocupaciones y realizó un llamado a “las empresas a que este retorno no sea total de un día para otro, sino que sea progresivo y paulatino. Por ejemplo, que se parta de manera híbrida, algunos días presencial, otros seguir con esta modalidad telemática. Hay muchas familias que no tienen los medios para contratar a terceras personas. Pasa también que los jardines o sala cuna a estas alturas no están aceptando matrículas. Hay muchas personas que van a tener que simplemente renunciar a sus trabajos porque no tienen con quien dejar a sus hijos. Es una situación bastante preocupante”.

“Las tres leyes de teletrabajo son en base a la alerta sanitaria y eso es lo preocupante. Existen diversas mociones en el Congreso propiamente tal. La comisión de Trabajo del Senado se comprometió a solicitar una extensión de la alerta sanitaria solamente para motivos de teletrabajo. Al mismo tiempo, se está tramitando otro proyecto de ley que busca el teletrabajo por motivos de cuidado de manera permanente y hasta que nuestros hijos tengan 14 años. Esto está en mera tramitación, no es ley y tampoco se sabe si es que esto va a llegar a puerto”, concluyó Paola Merchak.