“Hay que corregir la ley de lobby”: Consejo para la Transparencia tras polémica de embajadora en Reino Unido

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, se mostró crítico con la controversia que ha rodeado a la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, que ha generado un intenso debate político.

Recordar que se dio a conocer una millonaria solicitud de recursos al Gobierno Regional del Biobío, para la construcción de un mercado de madera en Santa Juana, por parte de Herrera. La cual además no habría dado aviso a Cancillería.

Ante esto, Leturia afirmó que “uno de los problemas culturales más graves que tenemos en Chile, es la falta de conciencia de los conflictos de interés y de los límites. Esto nos ha traído muchísimos problemas, ya nos está trayendo problemas, y hay que dar un golpe de timón fuertísimo”.

En eso, apuntó contra el actuar de Susana Herrera: “Esta es una conducta muy reprochable, con una ley de lobby normal debería ser sancionado”.

“Pero como nuestra Ley de Lobby deja fuera los llamados por teléfono o las conductas entre autoridades, aunque aquí obviamente actúa como un particular, esto no es sancionado. Hay que corregir la ley de lobby porque estas cosas no pueden seguir pasando”, cerró el presidente del Consejo para la Transparencia.

Posible salida de Susana Herrera

Desde La Moneda también se refirieron a la situación, donde la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la continuidad de la diplomática está siendo evaluada.

“Ella está en evaluación en este momento (…) eso lo ha señalado la Cancillería, que está recabando todos los antecedentes. Lo que ha salido y ha sido de conocimiento público, sin lugar a dudas que, a simple vista, no corresponde”, puntualizó.