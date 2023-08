Conductor de bus donde murió joven en Ovalle entrega su versión: “Me sorprende que los pasajeros no indicaran nada”

Luego que se confirmara el inicio de una investigación tras el fallecimiento de Tomás, un joven de 19 años que sufrió un confuso accidente mientras viajaba en un autobús con destino a Ovalle, en la región de Coquimbo, este sábado se conoció la versión del chofer del transporte público.

Tras declarar como testigo a la Policía de Investigaciones (PDI), el conductor expuso que al momento del accidente “no vi nada”, recogió el medio local Mi Radio.

“Cuando vas sentado en una micro conduciendo ahí se puede justificar y no puedes ver lo que ocurre, ese día llegué a la Alameda y un señor adulto mayor se acerca hablando con su pareja, cuando se bajan todos los pasajeros ellos estaban comentando que alguien se había arrojado por la micro (…) cuando yo me desocupo, ellos me indican que alguien se había lanzado y las ventanas son muy pequeñas y no creía nada de lo que decían, yo no puedo creer cómo se lanzó alguien de la ventana

me sorprende que los pasajeros no indicaran nada”, agregó el chofer.

“Es algo sorprendente”

En esa línea, el conductor expuso que desde el momento en que habría ocurrido el hecho hasta llegar a Ovalle, arriba del bus iban entre 15 a 20 personas. “Como yo trabajo solo, me toca atenderlos cuando bajan y les pido que me esperen un poco para pasarles el bolso, ahí ellos estaban conversando”, expresó el transportista al citado medio.

“Yo fui a Carabineros (el miércoles) y ellos me dijeron que era muy importante esa información, que el caso era importante y tenía que ir a Fiscalía, y cuando fui, estaba cerrado”.

Respecto a los pasajeros, el hombre expuso: “Que pase algo y ellos no me informen es algo sorprendente, sin embargo, en Lagunillas yo paré a recoger un pasajero y nadie dijo nada, nadie informó que alguien se estaba arrojando por la ventana y si hubiese sido yo me habría detenido. Es muy difícil decir qué habría pasado con esta persona”.