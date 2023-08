Víctor Ramos, de la Comisión para la Paz en La Araucanía: “Quienes ejercen la violencia tienen que saber que van a ser derrotados”

Hacia el final de la conversación que el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos, tuvo este viernes en ADN Hoy, hizo un resumen de los resultados que podría tener la instancia en la que participa junto a otros representantes del espectro político nacional:

“La violencia no se va a parar de la noche a la mañana. Eso no ha ocurrido así en ningún lado. Es la acción coordinada del Estado, por la vía de la seguridad, de la inversión y de acuerdos políticos como estos, lo que paulatinamente va a ir mitigando la violencia que es lo que podemos ver si tomamos una comparativa 2021, 2022 y 2023. Estamos avanzando pese a que no se ve en el día a día”.

Pero antes de eso, Ramos empatizó con quienes viven en La Araucanía, “sobre todo en la provincia de Malleco, que es donde en el último tiempo hemos visto cómo se ha recrudecido la violencia y los atentados”.

Y aunque la violencia no parará inmediatamente, el secretario ejecutivo adelantó: “Es importante que como país nos convenzamos de algo muy importante: la violencia no va a prevalecer nunca sobre el estado de derecho y la democracia y aquellos que la ejercen, tienen que saber que van a ser derrotados. Es el camino que han llevado a cabo otros países, la unidad del estado de derecho y de las fuerzas democráticas frente a la violencia”.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Víctor Ramos (@vramosmunoz) y situación en la macrozona sur: “La Comisión para la Paz tiene que incorporar otras materias: lo de las víctimas y cómo categorizarlas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, hay un tema de tierras” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/n6IaCFN3jZ — Radio ADN (@adnradiochile) August 18, 2023

Aunque la violencia, con la administración actual del Presidente Gabriel Boric, “no hemos podido lograr disolverla ni resolverla como quisiéramos, pero también tenemos que observar cómo se comporta en el comparado de año a año”, concluyó.

Los últimos ataques fueron sin “ningún tipo de sentido, de justificación, que hace un daño en los sectores más vulnerables y que enrarece un clima donde la amplia mayoría de la ciudadanía de La Araucanía quiere surgir, avanzar, tener un trabajo para salir de las zonas de rezago donde está”, diagnosticó.

Aunque llamó a la perspectiva: “Si uno observa la evolución anual, de alguna u otra manera la violencia se ha ido agotando. Si bien puede ser más aguda en ciertos lugares, no está expandida y ramificada como la observamos en 2022 (a esta fecha, pasaban los mil hechos de violencia). Ha ido decreciendo: hoy estamos en 600″.

Con todo, el objetivo de la comisión es “ir despejando materias de la ecuación asociadas a la tierra”. Como antecedente, ejemplificó Ramos, mencionó a 700 comunidades actuales en Conadi con derecho a restitución territorial, 800 más en camino a tenerlo “al mismo tiempo estás restituyendo como Estado 15, 16 comunidades y habilitando procesos donde tendrás respuesta a 40, 50 o 60 años. La oportunidad del derecho se pierde completamente”.

“Un acuerdo que surja de esta comisión no va a dejar satisfecho a los maximalismos ni a los que quieren todo o nada, pero va a dejar mejor acuerdo y nos sacará del empáte catastrófico en el que estamos, donde la institucionalidad no logra responder a las comunidades y al mismo tiempo una ley que quedó corta. No puede ser que la restitución de tierra sea la que se repara al pueblo mapuche”, resumió.