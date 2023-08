Senapred advierte que personas en sectores afectados por las anteriores lluvias se podrían ver “complicados nuevamente”

Gran parte de la zona centro y sur del país se verán afectados por un intenso sistema frontal, el cual dejará lluvia y vientos, y que se extenderá hasta el próximo martes 22 de agosto, según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile.

Ante este escenario, instituciones y compañías, como Aguas Andinas, ya comenzaron a implementar planes preventivos de cara a este evento climatológico.

En conversación con ADN Hoy, el director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, señaló que “con los montos proyectados, vamos a tener lugares afectados, porque el suelo ya está bastante saturado“.

Además, anticipó que es “probable que tengamos el peligro y la amenaza de remociones en masa, desbordes de ríos, y eso implica que las personas que viven en sectores que ya se vieron complicados con las precipitaciones anteriores, lo más probable es que se vean complicados nuevamente“.

“Lo importante es cómo salvaguardamos la vida de la gente. Organizando los albergues, adelantando los víveres, y específicamente concentrándonos en las regiones de O’Higgins y Maule, que serían las zonas más afectadas por las lluvias”, agregó Hormazábal.

En esa línea, el director de Senapred sostuvo que “hemos solicitado a los embalses que pudieran hacer una liberación voluntaria, algunas ya comenzaron, otras lo harán este viernes”, proyectando además que “en las cuencas hidrográficas y los trabajos que realizó el MOP, que fueron obras provisorias, se verán afectados nuevamente“.

Asimismo, Álvaro Hormazábal dio que “la idea es que cuando las autoridades les pidan que salgan, las personas acaten, y que cuando llegue el mensaje de Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), evacúen inmediatamente el lugar”.

“Entendemos que la gente quiera salvaguardar sus enseres, pero cuando llega el mensaje SAE, es el minuto de salir de lugar, y no de tratar de rescatar las cosas”, añadió.

“Se están tomando todas las medidas de prevención y mitigación para este tipo de casos. Lo que no podemos hacer es ver que no haya afectación. Afectación va a haber, pero nos tenemos que concentrar en que no haya pérdida de vidas humanas”, prosiguió el líder del organismo.

Por otro lado, el director nacional de Senapred manifestó que “hemos proyectado una alerta hasta el día martes, pero esta puede extenderse”.

Finalmente, Hormazábal aseguró que estarán monitoreando los ríos del Cachapoal, Río Claro, Tinguiririca, Mataquito, río Ancoa y la ribera del río Maule. También se instalará un comando con maquinaria y personal especializado en el Cajón del Maipo, ante las eventuales emergencias que se podrían generar producto de la lluvia.