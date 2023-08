De 24 a 36 horas de espera: funcionarios de Urgencias de Hospital Sótero del Ríos se mantienen en paro exigiendo mejoras para pacientes

Desde el pasado lunes que los funcionarios de la Unidad de Urgencias del Hospital Dr. Sótero del Río, en Puente Alto, se encuentran movilizados, exigiendo a las autoridades medidas para evitar la espera de los pacientes por una atención, la cual se ha extendido hasta por 36 horas en algunos casos y que ha provocado hasta agresiones.

“Es un tema que se arrastra por años y que también tiene bastante de contexto de la salud pública que se vive en el país: el colapso de los servicios de urgencia y los tiempos de espera en la atención de los pacientes y también, los tiempos de espera para tener un cupo para ser hospitalizados“, expuso a ADN Roxana Guajardo, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Sótero del Río (Apruss).

“Los funcionarios de los distintos estamentos, por años, han manifestado cómo poder realizar otras estrategias para mejorar el tránsito que tienen que hacer las personas por la urgencia hasta su lugar de hospitalización”, agregó la dirigenta.

Hospitalizaciones

Respecto a la hospitalización registrada en la Unidad de Urgencia del Sótero del Río, Guajardo señaló: “Ha aumentado. Esta semana, el día lunes, había 65 pacientes hospitalizados en la urgencia, con un promedio de la semana anterior de 60 pacientes hospitalizados, y a eso se le suma a todos los pacientes que están esperando ser atendidos por primera vez, es decir, que están en la sala de espera y que les ha tocado esperar horas y horas”.

“La estadística que mostraban los compañeros y compañeras eran de más de 24 horas, hasta 36 horas de espera, para ser recién visto por un médico en la unidad de urgencia”, complementó.

A esto, se suman las malas condiciones de la espera, porque según precisó la dirigenta, “la sala de espera interna de urgencia no cuenta con las condiciones para que las personas estén ahí (…) Esa situación es por la que los funcionarios, los técnicos, los auxiliares, los administrativos, los médicos, se movilizan desde el día lunes”.

“Varias reuniones”

Consultada si han tenido conversaciones con autoridades o la dirección del Hospital Dr. Sótero del Río, la presidenta de Apruss dijo: “Hemos tenido varias reuniones desde ayer miércoles, dos hoy día”.

“Los compromisos son mejorar los flujos para las altas en piso, para que los pacientes de la urgencia no esperen tantas horas para ser hospitalizados. Se nos comprometió tener más móviles, de ambulancia también, para los traslados desde la urgencia hacia otros hospitales o el extrasistema. También se comprometió que se mire lo que sucede, porque es un tema de la institución, no de la urgencia como aparte, porque si la urgencia está colapsada, es porque la institución no tiene como dar respuesta”, profundizó Guajardo.

Por su parte, Roxana detalló que este viernes se llevará a cabo una nueva reunión, de la cual dependerá si la movilización de los funcionarios de urgencia retoman sus funciones normales. De igual forma, la representante recalcó que existe un turno ético para atender pacientes que lo requieran.

En cuanto a la institución de salud, ADN se comunicó con el recinto, pero no ha habido repuesta.