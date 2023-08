Julio de 2023 se posiciona como el mes más caluroso documentado en La Tierra

Este martes, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) reveló que julio 2023 se posicionó como el mes más caluroso documentado en la historia de La Tierra.

En detalle, el C3S informó que la temperatura media global alcanzó los 16,95 grados Celsius durante el mes de julio, un tercio de grado Celsius más alto que el récord anterior, fijado en 2019.



Superficie del mar

En esa misma línea, la de la superficie del mar también alcanzó nuevos récord, ya que siguió aumentando y lo hizo después de un largo periodo de temperaturas inusualmente altas desde abril de 2023 y superó, de media mundial, en 0,51ºC la temperatura del periodo de referencia 1991-2020.

Al respecto, la subdirectora de Copernicus, Samantha Burgess explicó “estos récords tienen sombrías consecuencias tanto para la gente como para el planeta expuesto a fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos”.

En el Atlántico norte, el agua del mar en junio llegó a estar 1,05ºC por encima de la media y las temperaturas en el noreste de ese océano se mantuvieron por encima de la media, mientras que en el Atlántico noroccidental fueron inusualmente elevadas, según el estudio de Copernicus.

Olas de calor

Asimismo, el Servicio de Cambio Climático Europeo registró olas de calor en el mar al sur de Groenlandia y en el mar de Labrador, así como en la cuenca del Caribe y en el mar Mediterráneo, al tiempo que siguieron registrándose señales propias del fenómeno meteorológico El Niño en el Pacífico oriental ecuatorial.

Respecto al hielo marino, Copernicus señaló que la extensión del hielo marino antártico siguió batiendo récords para esta época del año, ya que tuvo un 15 por ciento menos hielo que la media. “Es la extensión más baja, con diferencia, para un mes de julio desde que comenzaron las observaciones por satélite”, destacó el informe mensual.

Finalmente, el científico climático del Imperial College of London, Friederike Otto aclaró que “no debería preocuparnos julio porque sea un récord, sino porque no será un récord durante mucho tiempo“. Y agregó que “es un indicador de cuánto hemos cambiado el clima. Vivimos en un mundo muy diferente, uno al que nuestras sociedades no están muy bien adaptadas para vivir”.