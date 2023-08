Ministro Jackson y posible citación para declarar por Caso Convenios: “Nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca”

Durante esta jornada, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, participó de la subcomisión de Presupuesto, en el cual expuso diversos antecedentes respecto al denominado Caso Convenios.

En la instancia, la autoridad de Gobierno informó que ya se ha entregado información de más de 7.700 convenios que se han desarrollado y que corresponden a los años 2022-2023, y que actualmente se encuentran trabajando en otros 30.000 convenios que se suscribieron desde el 2017 hasta el presente año.

“Lo que hicimos como Ministerio, para no duplicar el trabajo de los equipos que tenían que recopilar esta información, fue armar una planilla maestra donde están todas las columnas de toda la información desarrollada que se nos ha exigido“, señaló.

“Pusimos a los equipos a trabajar arduamente porque estamos hablando desde el 2017 hasta el 2023 de un universo de más de 30.000 convenios distintos“, agregó.

En ello, el ministro Jackson indicó que a partir de esta planilla “hemos observado dos irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social”.

“Una en Atacama, a partir de una denuncia de la Senadora Provoste, por lo que enviamos un equipo para allá, relativo a un convenio con una fundación que se dedica a los temas de personas en situación de calle“, detalló.

“Hay un sumario en curso en este momento, porque la evaluación al momento de asignar esos recursos no se correspondía con la rúbrica de evaluación”, explicó el secretario de Estado.

“La otra es relativa a un traspaso en Antofagasta, el cual también está con sumario administrativo, y que apenas tengamos resultados, por supuesto, que lo vamos a poner a disposición”, sostuvo.

Respecto a una posible citación para declarar, el titular de Desarrollo Social dijo que “todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que la investigación avance, y a mí me alegra la verdad que las investigaciones estén avanzando”.

“De esa manera, nosotros podemos conocer a todos los responsables y que tengan que pagar como corresponde frente a la Justicia”, prosiguió.

“En mi caso no hay ninguna citación que me haya llegado. Yo no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes“, cerró.