Metro de Santiago busca a dueños de perrito perdido en estación Rojas Magallanes: “Ayúdanos a encontrar a sus papás”

A través de sus redes sociales, Metro de Santiago inició una campaña para dar con los dueños de un perro que se encuentra perdido en la estación Rojas Magallanes.

Según informaron, el animal fue hallado con su correa en la estación de Línea 4 durante el pasado domingo, y hasta la presente jornada no se sabe nada de los responsables del can.

“Alerta de perrito perdido“, parte la publicación del Metro de Santiago.

“Ayer (domingo) llegó este perrito a estación Rojas Magallanes Línea 4 con su correa pero sin sus dueños. ¡Ayúdanos a encontrar a sus papás compartiendo este tweet!”, agregaron.

[🚨Alerta de perrito perdido] Ayer llegó este perrito a estación Rojas Magallanes #L4 con su correa pero sin sus dueños. ¡Ayúdanos a encontrar a sus papás compartiendo este tweet!🐶 pic.twitter.com/lZebCuzmDm — Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) August 7, 2023

El perrito es un can pequeño, de color negro, el cual no ha sido reclamado hasta el momento.