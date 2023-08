Fiscalía anuncia que citará a declarar a los ministros Montes y Jackson

La Fiscalía anunció la citación a declarar a los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes en el marco del Caso Convenios. Un proceso del cual hay varias aristas y que ha puesto en tela de juicio a diferentes situaciones en que se ha visto vínculos entre funcionarios gubernamentales y beneficiarios de los convenios.

El escenario legal se ha vuelto cada vez más intenso a medida que las investigaciones en torno a las 37 fundaciones involucradas en los traspasos desde el gobierno central y los gobiernos regionales avanzan (como también, municipios). Diversos elementos han arrojado luz sobre la existencia de conexiones, tanto directas como indirectas, entre los funcionarios del ejecutivo y las entidades beneficiadas por estos acuerdos.

La indagatoria ha puesto sobre la mesa una variedad de relaciones, desde amistades y relaciones de pareja hasta afinidades políticas y militancias. Lo que ha dejado al descubierto un entramado de interacciones que requieren una detallada revisión. Hasta el momento, fiscalía a declarar a varios individuos clave en este entramado.

Y ahora, se suma la citación a la jefa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, así como a los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes, según consignó La Segunda. Si bien aún no se ha anunciado una fecha específica para las declaraciones ante el órgano persecutor, el proceso legal sigue su curso.

La explicación del Gobierno

Ante estas novedades, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, reafirmó el compromiso del ejecutivo con el funcionamiento de la justicia y el esclarecimiento de los hechos. La ministra Vallejo enfatizó que las declaraciones forman parte del proceso de recolección de antecedentes necesario para la investigación. Además, aseguró que el gobierno colaborará plenamente en este proceso.

“Para poder hacer las indagaciones que le corresponden al esclarecimiento de los hechos, siempre se llama a declarar a las personas, en distintas calidades. A veces como testigo o en algunos casos porque formaliza a personas. Pero las investigaciones se basan en recoger antecedentes y dentro de los antecedentes están las declaraciones“, declaró la ministra Secretaria General de Gobierno.

“El Gobierno no va a hacer más ni menos que lo que le corresponde, que es siempre contribuir y colaborar con la Justicia“, añadió.

No obstante, la ministra Vallejo también recalcó que el respaldo político a los funcionarios gubernamentales no debe confundirse con la actuación de la justicia, la cual tiene la tarea de determinar si existen actos delictivos. En caso de que la investigación revele irregularidades, el ejecutivo aseguró que no se mantendrá pasivo, sino que actuará en consecuencia.

“Una cosa es el respaldo político que el Gobierno tiene con las personas que están cumpliendo funciones y que no han cometido irregularidades, y otra cosa es lo que hace la justicia en el ánimo de ir indagando en los hechos. Y eso requiere de lo que son los llamados a declarar”, dijo la ministra Camila Vallejo.

“Ahora, si la justicia determina un eventual acto delictivo de un funcionario de Estado, particularmente del poder ejecutivo, obviamente que no vamos a quedar impávidos ante eso“, adicionó y cerró.