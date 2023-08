Paro de recolectores de basura: trabajadores de la comuna de Santiago denuncian precarias condiciones laborales

Durante esta jornada se concretó un paro de recolectores de basura en la comuna de Santiago. Los trabajadores de la subdirección de Mantenimiento de la municipalidad tomaron la medida ante la precariedad de sus condiciones laborales.

“Hay una cadena de incumplimientos. Hace dos semanas mandamos un cúmulo de fotos a la alcaldesa, a la autoridad, de todas las anomalías: aguas servidas, extintores vencidos o camiones sin extintores”, explicó Héctor Castro, parte de la asociación de funcionarios.

Siendo así, esta mañana ninguno de los camiones de basura salieron a hacer su ruta, como es habitual, a las calles de la zona. La acumulación de desperdicios se hizo notar en diversos sectores de la comuna de Santiago.

“Acá nosotros tenemos estanques de petróleo, estanques de gas y no hay ni red húmeda ni red seca, no hay ningún extintor funcionando y el director de área hoy día se entera de que los camiones no tienen. Y eso que se lo dijeron los dirigentes y los mismos choferes”.

“La gente quiere hablar con Irací Hassler”

Desde la asociación acusan que han hecho llegar los reclamos a la entidad correspondiente y que aún no reciben soluciones concretas. “Son promesas incumplidas. Nos han ofrecido 20 mil cosas, pero nada más. O sea, la alcaldesa no se entera o no viene y nosotros pedimos que ella viniera hoy”.

“La gente quiero hablar con ella porque mucha información no le está llegando”, señaló Castro en referencia a Irací Hassler . Claro que también ahondó en más problemáticas. “Los baños son insalubres y están llenos de hongos”, mencionó denunciando de paso que solo han existido soluciones parche.

“Por eso es que la gente no quiere salir más, no es que no queramos trabajar”, cerró el funcionario tras enumerar las razones del paro de recolectores de basura.

Hace algunas semanas hicieron públicas sus demandas en un comunicado, el que nuevamente dieron a conocer este sábado. Lo puedes revisar a continuación.