"Viejo de mier... no encontró nada mejor que inventar": revelan colérico mensaje de diputada Naveillán contra Alejandro Barra

Este viernes, la diputada republicana Gloria Naveillán fue grabada en Valparaíso, luego que una persona que la encarara por el caso de Martín Pradenas. En el registro, la parlamentaria se refirió a Alejandro Barra y manifestó: “Viejo de mier… no encontró nada mejor que inventar“.

Esto luego que, a mediados de julio, a través de una declaración pública, la diputada Naveillán descartara haber persuadido a su sobrina para que desistiera de denunciar a Martín Pradenas por abuso sexual, desmintiendo al padre de Antonia Barra.

En la declaración, la parlamentaria señaló: “Esta mañana vi una denuncia del padre de Antonia Barra, donde pretende involucrarme diciendo que presioné a mi sobrina para que no denunciara(…) Ella quería testificar, pero los abogados del papá de Antonia le dijeron que no podía sumar su testimonio porque el juicio ya había avanzado y Pradenas estaba preso”.

“Él llamó varias veces para presionarla”

“Lo que el señor Barra omite es que él la llamo varias veces para presionarla para que mi sobrina apareciera de matinales de TV dando testimonio, a lo cual ella no estaba dispuesta, pues estaba muy mal psicológicamente”, agregó en el comunicado.

En respuesta, Alejandro Barra aclaró que “cuando ella dice que la víctima estaba mal, que yo estoy abusando de eso, eso es una falsedad. Yo respeto a que las víctimas no hay que mencionarlas“. Incluso, recordó el momento en que la niña lo contactó.

“Esta niña me dice ‘por favor, cuenten con todo mi apoyo, yo estoy dispuesta a hablar y decir toda la verdad. Me silencié por años’. Entonces, cuando una víctima me habla de esa forma, yo me quedo tranquilo que ella va a denunciar“, dijo Barra.

Pese a esto, el padre de Antonia reveló que al día siguiente “recibo una llamada de su hermano y me pide que esto lo dejemos hasta ahí porque habló con su tía. Me cuenta una historia bastante conmovedora, que la entendí en ese minuto, y dije ‘perfecto’. Yo entendí, porque son las víctimas que tienen que denunciar”.

Mujer encara a diputada Naveillán

A raíz de esta situación, una profesora encaró a la diputada Naveillán en plena vía pública, ante lo cual, la militante del Partido Republicano le respondió coléricamente. “Yo la llamé, sin ser diputada, y le dije ‘tú debes denunciarlo’, (y la sobrina le respondió) ‘no, es que no quiero’. Borró todo de sus redes sociales. Y el viejo de mier…, papá de la chiquilla que murió… el señor Barra, que tiene ansias de ser político, no encontró nada mejor que inventar que yo a mi sobrina le había dicho que no hiciera la denuncia, lo cual es una mentira”, explicó.

En esa línea, agregó que “hice todas las aclaraciones por la prensa y ahora te tengo que venir a escuchar a ti, en una vereda en Valparaíso, y seguir con la mentira. Córtala, po'(…) Yo no quiero dialogar contigo, te quiero aclarar un punto. Y si quieres mentir, anda a mentir a otro lado, comadre, no aquí”.