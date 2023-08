“Comunistas levantadas de raj…”: el duro cruce entre diputadas del PC y Chiara Barchiesi en el Congreso

Un duro y tenso momento se vivió en los pasillos del Congreso Nacional, luego de un encontrón entre Lorena Pizarro y Alejandra Placencia, diputadas del Partido Comunista, y su par republicana, Chiara Barchiesi.

Según declaró Pizarro, se encontraban conversando con Placencia respecto a la presencia del excarabinero Sebastián Zamora, imputado por la caída de un joven al río Mapocho y actual miembro del equipo de Barchiesi, momento en el cual habría iniciado la discusión.

“Estábamos conversando entre las diputadas comunistas de que él estaba acá, comprenderán que no nos es indiferente aquello, nos es doloroso, nos es preocupante porque son formas de impunidad”, señaló.

“Y ella, en un diálogo entre diputadas comunistas, nos increpó, y en ese increpar se refirió a nosotras como ‘comunistas levantadas de raja’“, agregó Lorena Pizarro.

Por ello, la diputada del PC anunció que llevará a la parlamentaria republicana a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados por insultos.

“Nos interesa muy poco su nivel de ordinariez, lo que sí nos preocupa es que ese es el inicio cuando se desprecia tanto, ese anticomunismo tan brutal, que nos hace haber vivido una historia en la que a las y los comunistas, y a la izquierda, nos intentaron eliminar“, aclaró.

Posteriormente, Pizarro y Placencia encararon a Barchiesi. “Trata de no cruzarte con nosotras, ordinaria“, dijeron.

“Acto de matonaje”

En tanto, Chiara Barchiesi tildó el acto como un “acto de matonaje”, y adelantó que también llevará a las diputadas comunistas a la Comisión de Ética.

“Hoy me vi enfrentada a un acto de matonaje por parte de un grupo de diputadas comunistas por la simple razón de pedirles respeto para mi equipo de trabajo“, sostuvo.

“No puede ser que en este Congreso una diputada sea agredida y violentada por sus pares. Menos que no me dejen avanzar por los pasillos señalando ‘no te cruces con nosotras’. A todas luces una frase de baja estofa, no digna de autoridades de este país”, añadió.

Sobre la presencia de Zamora, la republicana argumentó que “se trata de un caso judicial que aún está en proceso, por lo tanto, no hay una definición judicial al respecto”.