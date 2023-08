“Hemos detectado irregularidades”: Contralor confirma corrupción en transferencias del Caso Convenios

El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, afirmó que existen “irregularidades y corrupción” en el Caso Convenios, tras exponer en la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja.

Terminada la sesión, Bermúdez señaló que fue una instancia necesaria “porque era importante que la comisión cerciorase de primera fuente lo que ha hecho la Contraloría en materia de transferencia de recursos del Estado a entidades privadas, pero también el rol que ha tenido a propósito del Caso Fundaciones”.

Primeramente, explicó que el organismo “ejerce la facultad de tomar razón, ese es el control preventivo que tiene que no inmuniza frente a la corrupción, pero es un gran aliado para combatirla”. Y recalcó que esta facultad garantiza “que no se transfieran recursos mientras no haya habido toma de razón”.

Corrupción en Caso Convenios

En esa línea, el contralor comentó que el problema que existe en esta situación es que “cuando uno contrata un bien o un servicio en el Estado, de lo que estamos hablando, es una compra del Estado. Y eso tiene toda una regulación, institucionalidad y servicios públicos”.

“Cuando usted sale de eso, y lo hace a través de las transferencias, desgraciadamente lo que se ha descubierto acá es que ha sido la vía por la que ha ido permeando la irregularidad y la corrupción”, afirmó. Y agregó que “lo que hemos detectado acá son irregularidades y evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción. ¿Quiere llamarlo corrupción? Sí, es corrupción”.