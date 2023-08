Consejo para la Transparencia sugiere aplicar “test básico” a las autoridades previo a asumir

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, apuntó contra los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien recomendó que se apliquen “capacitación básica” a las autoridades primerizas, tras la polémica del Caso Convenios.

Respecto a esa sugerencia, Leturia expresó sentirse “sorprendido”, ya que “una persona que no sabe lo que son los conflictos de interés, que no sabe que no puede estar en estos lados del mesón, no debiera tener ese cargo”, recalcó en Radio Universo.

En esa línea, señaló que si bien puede ser un “buen momento para establecer un estándar mínimo”, no coincidió con Cordero y recomendó otra medida: “no me parece unas clases de emergencia para quien va a tener un cargo, me parece que previo a asumir un cargo público, debería haber una especie de test básico”.

Además, Leturia comentó que una de las desventajas de la capacitación es que “puede durar varios meses, y en esos meses estás haciendo cheques y, además, te puede ir mal en la prueba y sigues en el cargo”.

“Creo que está buena la idea de avanzar hacia allá, pero tiene que ser un requisito de entrada, no entra quien no sabe lo básico (…). No se puede permitir que la gente, por la razón que sea, no sepa lo que son los conflictos de interés”, cerró el presidente del Consejo para la Transparencia.