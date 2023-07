Aseguran que el 59% de los chilenos no tiene un balance entre la vida personal y el trabajo

Este viernes, el portal de empleos Laborum publicó una medición sobre el mercado laboral, mundo cada vez más competitivo y acelerado por las nuevas tecnologías, en donde conciliar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es uno de los aspectos que se posicionan como dentro de los más importantes a la hora de mantener a los trabajadores motivados.

En concreto, la medición arrojó que el 99% de los chilenos afirma que el equilibrio entre el tiempo dedicado a la vida personal y laboral, más conocido como “work life balance”, es importante o muy importante.

Sin embargo, el 59% de los trabajadores del país afirma que en su trabajo no existe una cultura que permita este balance.

“Hoy en día las nuevas generaciones tienen una concepción diferente respecto del espacio que ocupa el trabajo en sus vidas. Necesitan flexibilidad en diferentes aspectos: desde tener la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo hasta tener el tiempo para poder ir a buscar a sus hijos al jardín”, explicó Diego Tala, director de Laborum.

“De hecho, el 84% de los chilenos considera que, si su empresa no tiene una cultura favorable al work life balance, buscarían otro trabajo”, complementó.

América Latina

En detalle, en el estudio participaron 5.097 talentos de América Latina: 1.016 de Argentina, 830 de Chile, 1.288 de Ecuador, 942 de Panamá y 1.021 de Perú.

La situación es diferente según el país donde se aplicó el sondeo: los argentinos (67%) y los panameños (51%) concuerdan en que sus organizaciones no promueven el work life balance.

Por el contrario, los peruanos (54%) y los ecuatorianos (51%) creen que en su trabajo actual sí hay una cultura que permite alcanzar el equilibrio entre ambos mundos.

Al momento de ser consultados sobre si logran mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral, el 65% de los chilenos respondió que sí es posible este balance, mientras que el 35% sostiene que no.

En términos locales y respecto de las razones de porque se logra este equilibrio, el 57% de los chilenos sostiene que sabe identificar sus prioridades tanto en la vida personal como en el trabajo; el 54% reconoce que establece los límites entre su empleo y su vida íntima; el 28% respeta sus momentos de descanso y el 12% asegura que la organización en la que trabaja tiene políticas claras al respecto.

Por su parte, quienes no logran un balance entre ambas opciones, el 44% asegura que es porque la organización en la que trabaja no tiene políticas claras al respecto; el 43% advierte en su empresa la gente trabaja fuera del horario laboral y esto genera que también lo tenga que hacer.

En tanto, el 22% no sabe establecer los límites entre el trabajo y su vida personal; el 21% no respeta sus momentos de descanso y el 14% reconoce que no sabe identificar sus prioridades, tanto en la vida personal como en el empleo.