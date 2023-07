Productoras de entretenimiento por eventos masivos durante Santiago 2023: “Un oficio no se reemplaza con un comunicado de prensa”

Durante la jornada del pasado martes, a través de un oficio el ministerio del Interior instruyó “suspender y/o cancelar” todos los eventos masivos que estén programados para la fecha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Sin embargo, horas más tarde, la autoridad se retractó de la decisión mediante un comunicado de prensa.

En ADN Hoy, el gerente general de la Asociación Gremial de Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), Jorge Ramírez, se refirió a la confusa situación que a su juicio, deja con serias dudas la realización de los espectáculos para esas fechas.

La reacción tras el oficio

En ese sentido, Jorge Ramírez especificó que “el asunto sigue confuso, debe ser precisado. Porque seamos claros, un oficio no se reemplaza con un comunicado de prensa, no tiene valor ese comunicado de prensa”.

“El comunicado de prensa es vago, dice que se efectuará una evaluación exhaustiva de los eventos ya autorizados para que se puedan hacer. Y eso es una falacia, porque la gente debe saber que los eventos se autorizan 20 días antes. Usted 20 días antes reúne todos los requisitos que se deben tener para un evento. Por tanto, decir que los eventos están autorizados corresponde a una irrealidad”, explicó Ramírez.

Ante esa situación, el gerente de Agepec puso un ejemplo de lo que podría suceder en caso de que se mantenga el comunicado y no se reemplace por un segundo oficio. “No es suficiente cuando viene un fiscalizador a un evento y dice ‘mire yo tengo un oficio y usted me lleva un comunicado de prensa, entonces el evento no va a ocurrir’. Independientemente del relato correcto de que estamos frente a un desafortunado oficio que, afortunadamente, tiene una voluntad de ser corregido, no es menos cierto que tenemos un peor comunicado que necesita ser rectificado con otro oficio”.

Buscan esclarecer la situación

La situación dejó serias incertidumbres a quienes trabajan dentro del rubro del espectáculo. Tal fue el grado de confusión que los mismos artistas se comunicaron con las productoras de los eventos. “La inmensa mayoría de los artistas que vienen del extranjero nos preguntaron ‘discúlpame, ¿hay o no hay show? y la segunda pregunta fue ‘¿si no hay show me imagino que tendrás un seguro?'”, explicó Ramírez.

“Entonces, los daños colaterales de las decisiones improvisadas de oficios escritos así como al voleo, y lo que es todavía peor, intentando ser enmendados con un comunicado de prensa que ni siquiera corresponde a la realidad de como se procede a hacer un espectáculo, obviamente habla de una desprolijidad”, agregó.

Es por ello, que desde el gremio del entretenimiento han buscado respuestas con la autoridad con el objetivo de esclarecer la situación. “Desde ayer en la tarde nosotros le hemos pedido a través de la ley del lobby una reunión al subsecretario del Interior para precisar esto y evitar situaciones que pueden ser ingratas”. Lo anterior, con el objetivo de “precisar un oficio con otro oficio”, cerró Jorge Ramírez.