Fiscal Nacional por robos a ministerios: “No deja de ser un delito común”

Este miércoles el Fiscal Nacional Ángel Valencia se refirió al robo de computadores que se ha registrado en diferentes reparticiones del Estado, entre ellas, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural conocido el pasado martes.

En concreto, la autoridad del Ministerio Público aclaró sus previos dichos sobre estos ilícitos, en específico cuando expresó que el robo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia no era común.

“Lo que yo he dicho es que no es común que se ingrese a un ministerio a robar computadores de la forma como ocurrió. Eso es lo que he dicho y, por lo tanto, hay que prestar especial atención considerando las circunstancias, pero no cabe duda que los robos son delitos comunes”, sostuvo el Fiscal Nacional.

En esa línea, el persecutor jefe del país detalló: “Fiscalía Centro Norte decretó un foco investigativo, encargó la investigación de estos hechos a la Fiscalía de Alta Complejidad y eso significa que va a investigar todos los robos de características similares ocurridas dentro de su jurisdicción porque advierte que podría haber un modus operandi común”.

Pero en la misma, el Fiscal Nacional recalcó que lo anterior “no permite sacar conclusiones respecto de intencionalidades de ello. No es común que se cometa un robo de esa forma, particularmente en un ministerio, pero no por eso un robo deja de ser un delito común”.

“Tomó bebida y comió papas fritas”

En tanto, Ángel Valencia comentó los robos que han afectado al Ministerio Público y explicó que “son dos hechos distintos”.

“Por una parte tuvimos un incidente de seguridad. Un sujeto ingresó algunos meses atrás, fue un incidente de seguridad que para nosotros muy grave porque fue detectado días después de haber ocurrido, incluso estuvo merodeando en el décimo piso, tomó Coca-Cola y comió papas fritas”, relató.

“Ingresó a dos oficinas, no se advierte que el sujeto haya sacado algo en esas imágenes, pero, sin embargo, también coincide con que la misma época falta una cámara de un computador, por lo tanto, entendemos que son dos hechos distintos, y ya presentó la denuncia respectiva”, cerró el tomó Coca-Cola y comió papas fritas.