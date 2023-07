Diputados declaran ante PDI por filtración de audio de Miguel Mellado de reunión en Cerro Castillo

En el marco de la investigación de la filtración de un audio de la reunión del Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de la macrozona sur, cinco diputados declararon ante detectives de la PDI.

Se trata de Mauricio Ojeda (IND-REP), Henry Leal (UDI), Flor Weisse (UDI), Gloria Naveillán (IND) y Miguel Mellado (RN), quien terminó por reconocer su autoría en la filtración del audio. El personal policial llegó hasta el Congreso Nacional a tomar las cinco declaraciones.

Recordar que esto surgió por una denuncia que ingresó el Gobierno ante la Fiscalía de Valparaíso, por este audio sobre una conversación de la reunión desarrollada en junio en Cerro Castillo. Ante esto, la investigación fue derivada a la Unidad Regional Anticorrupción.

“Declarar en calidad de testigo”

El diputado Henry Leal señaló que “fui citado a declarar en calidad de testigo, como estamos siendo citados todos los que estuvimos presentes”. Y añadió que “se nos preguntó mucho si el diputado Mellado estaba o no en el inicio de la reunión. Declaré que obviamente no estaba”, según consignó Emol.

“Se nos preguntó si la reunión había sido declarada secreta o no. Dijimos que no. ¿Cuál era la normativa para que una reunión fuera secreta? Expliqué que había una ley, se declaraba que era secreta, se borraban todas las cámaras; que esta reunión no fue secreta, porque nunca se pidió que lo fuera, solo se pidió no grabar”, agregó.

Por su parte, el diputado Mauricio Ojeda indicó que: “Me parece muy positivo que los temas que involucran al mundo público y político se cierren con prontitud. La gente demanda que estas situaciones no queden debajo de la alfombra, por tanto la declaración de hoy a la PDI no busca otra cosa que la justicia se pronuncie conforme a derecho”.