Abuela de detenido por robo de computadores al Mideso: “Yo creo que le pagaron para hacer esto”

El robo de computadores y una caja fuerte al Ministerio de Desarrollo Social sigue generando reacciones y una de las versiones dentro del hecho es la de la abuela del sujeto detenido, apuntado como responsable de la operación.

El denominado caso computadores tiene diferentes aristas de análisis y discusión, siendo la policial una de ellas. Bajo este contexto, se encuentran los nombres de Elena Rojas, quien fue detenida con los 23 notebooks, y de Miguel Apablaza, su nieto, quien ya estaba cumpliendo una condena en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto.

Ambos fueron formalizados el pasado viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Durante el proceso judicial, los testimonios fueron claves para la resolución y de los cuales se desprenden declaraciones bastante llamativas por parte de la mujer.

El actuar de Miguel Apablaza

Según detalló la fiscal a cago, hubo un diálogo entre Elena y Miguel la noche del robo. “Madre, ¿Me puedes recibir una encomienda?“, consultó él, a lo que ella respondió: “Hijo, no me vayas a meter en problemas, tú sabes que tengo antecedentes y no puedo meterme en problemas“.

Conforme al relato de Rojas, recibió los paquetes, pero no sabía qué era. En ese momento fue cuando la abuela del sujeto preso, formalizado por dirigir el robo de los computadores, se enteró de lo que había pasado en el Ministerio.

Respecto a su actuar, indicó: “Yo creo que le pagaron o le ofrecieron una moneda para hacer esto. No puedo asegurar porque realmente no lo sé, pero lo escuché muy tranquilo, por lo que no sabía que esto era algo grave”.

“Yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, sino que no me hubiese mandado a mí, porque lo crié como una madre y además crié a sus hermanas”, añadió.