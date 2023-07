Una alerta de la auxiliar de aseo y la repuesta de un chofer: formalización de imputados deja al descubierto claves de robo al Ministerio de Desarrollo Social

Este viernes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la audiencia de formalización de Miguel Ángel Apablaza, imputado en el caso del robo de 23 computadores y una caja fuerte de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y de Elena Rojas, abuela del sujeto y detenida como presunta involucrada en el ilícito.

En la instancia judicial, la fiscal María José Grez, de la Fiscalía Centro Norte, proporcionó información clave sobre la dinámica de los hechos, ilícito que involucró una videollamada donde el detenido se habría hecho pasar por el ministro Giorgio Jackson, solicitando ayuda para un supuesto accidente y contactando a través de WhatsApp a los guardias del edificio.

El relato de los hechos

De acuerdo a la información preliminar realizada por el Ministerio Público, Apablaza habría suplantado al titular de Desarrollo Social desde el interior Centro Penitenciario de Puente Alto, solicitando a efectivos de seguridad que sacaran 50 computadores, los cuales serían retirados por “sobrinos” del secretario de Estado.

“El día 19 de julio del presente año (…) una voz masculina, no extranjera, me manifestó: ‘Soy el ministro Giorgio Jackson. Tuve un accidente, necesito que me manden una grúa, pero esto quiero que sea todo en discreción, que no sepa mi señora. Necesito que llame a un número telefónico’”, leyó la fiscal expresando lo afirmado por un guardia de seguridad.

Bajo ese contexto, en la formalización se reveló que una auxiliar de aseo del ministerio, América González, fue quien advirtió que el robo de computadores era una estafa, e incluso, alcanzó a esconder algunos notebooks. Pero no fue la única quien permitió llegar con los presuntos implicados, ya que el conductor de Uber que fue contactado para llevar los equipos hasta Renca, en donde hizo entrega a Eliana Rojas, pero al percatarse del atraco, acudió inmediatamente a la policía.

“Me desplacé a la conserjería y vi que el guardia José Luis se encontraba conversando con alguien por teléfono. Me dijo que estaba hablando con el ministro Jackson y me pidió si tenía tres bolsas de basura que le facilitara, ya que estaba haciendo inventario y además iban a fumigar (…) estaba hablando por videollamada, lo que me pareció extraño que estuviese hablando tanto tiempo con un ministro. Fue en ese momento cuando alcancé a divisar a los hombres vestidos con overol desechables de color blanco, los cuales llegaron con un carrito (…) mientras que el guardia aún en la videollamada mostraba las cajas fuertes”, relató la mujer según la Fiscalía.

“Tenía más o menos 27 a 30 años de edad, tez morena, pelo corto al parecer ondulado (…), mucha ceja, ojos café, no tenía cicatrices, pero recuerdo que tenía muy descuidado su piel, es más, tenía rasgos extranjeros, una estatura de 1 metro 70 aproximadamente”, complementó la testigo.