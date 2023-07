Para cerrar el ciclo: periodista busca a hombre que la atropelló hace 20 años en Las Condes

Catalina May, periodista y creadora del pódcast Las Raras, hizo pública una búsqueda para encontrar al hombre que la atropelló hace 20 años en la comuna de Las Condes.

En concreto, el incidente ocurrió el 30 de octubre de 2003 en la esquina de Colón con Domingo Bondy. Hoy la comunicadora trata de reconstruir los eventos que ocurrieron hace dos décadas.

Amnesia

En conversación con Ciudadano ADN, Catalina May detalló que tras el atropello sufrió amnesia debido a un traumatismo craneoencefálico severo, hecho que provocó que no recuerde nada del accidente.

Es más, la periodista ha estado trabajando para reconstruir los eventos, hablando con testigos, amigos y familiares que estuvieron presentes. Sin embargo, encontrar al conductor que la atropelló es una parte crucial para completar el rompecabezas.

“Yo no me acuerdo de nada, tengo amnesia de varias semanas antes y varios meses después. Para tratar de entender qué había pasado, y poder cerrar este ciclo, empecé a reconstruir este evento y en esa búsqueda he hablado con mucha gente y encontrar a esa persona que me atropelló, es muy importante para reconstruir el puzzle”, narró.

Si bien la búsqueda comenzó de manera más discreta, intentando encontrar informes policiales a través de solicitudes de transparencia, después de no encontrar nada en los archivos, Catalina May decidió hacer la búsqueda más pública, llegando a publicar un anuncio en un diario de circulación nacional.

“Una conversación honesta y franca”

En esa línea, la realizadora de pódcast expuso que espera encontrar al conductor y tener una conversación honesta y franca que pueda ser sanadora para ambos. Aunque no tiene las palabras exactas que le diría, ha pensado mucho en cómo se sentaría frente a él y le plantearía las miles de ideas que tiene en su cabeza.

“Él no se fugó ni nada parecido, él paró, estaba superafligido según me han contado y cuando estaba hospitalizada, un familiar de él se acercó a mi mamá y nos dio la info para que cobráramos el SOAP y tuvimos contacto con él y lo perdimos. 20 años después, no tengo cómo encontrarlo”, señaló la periodista,

Pero ojo, ya que May aclaró: “No hay intención que él se haga cargo, sino poder juntarnos y conversar y compartir estas experiencias traumáticas y cerrar el ciclo”, dijo.

Además de la búsqueda, la comunicadora y su equipo están trabajando en un documental en primera persona sobre el accidente. El registro, que se publicará en Las Raras, explorará temas de trauma, memoria y el cuerpo, tanto desde una perspectiva personal como social.

Finalmente, May comunicó que proporcionar información o compartir experiencias, la gente puede contactarse a través de las redes sociales de Las Raras o por correo electrónico a lasraraspodcast@gmail.com.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bQwWZC","duration":"00:13:48","type":"video","download":""}]}