Con balazos afuera de su casa: entrevista a imputada por robo en el ministerio termina abruptamente

Una compleja situación se registró en vivo durante una entrevista a Elena Rojas Crespo, de 60 años, quien fue formalizada por receptación de los computadores que fueron robados desde el Ministerio de Desarrollo Social.

La mujer además es abuela de Miguel Apablaza Suárez; un joven de 24 años que fue formalizado por el delito de robo fingiendo ser autoridad, ya que él habría sido el que se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson para sustraer los 23 notebooks y la caja fuerte.

Tras las formalizaciones, Apablaza Suárez quedó en privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Mientras que a Rojas Crespo se le decretó el arresto domiciliario, y en ese contexto la mujer estaba dando una entrevista a las afueras de su vivienda para dar su versión a Canal 13.

Los balazos

“Me llama y me dice: ‘Madre me puedes recibir una encomienda’, y yo le dije que sí, pero igual le converse: ‘Hijo no vaya a ser con problemas, porque tú sabes que por tener antecedentes mi palabra no es creíble ante la ley’. Y el me dijo que no era nada”, relató Rojas Crespo.

Y añadió: “Cuando me levanto pongo las noticias y veo esto y era justo la misma cantidad y quedé mal, lo llamé y le dije que me iba a deshacer“. Pero en eso la entrevista se interrumpió por una serie de balazos, generando incomodidad entre los periodistas y los asistentes, en que uno de ellos señala que “le están disparando al auto”.