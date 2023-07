Presidente Boric en Francia: se reúne con empresarios y con la alcaldesa de París

Durante la jornada del miércoles 19 de julio el Presidente Gabriel Boric arribó a Francia, su cuarta y última parada en la primera gira por Europa del Mandatario, luego de su paso por España y Bélgica.

En medio de diversos sucesos que marcan al país europeo, considerando la reciente reforma previsional en la que Emmanuel Macron aumenta la edad de jubilación, por lo que también tomando en cuenta el descontento entre los ciudadanos que se han manifestado con protestas, el mandatario comenzó reuniéndose con empresarios y empresarias del país en el Hotel Intercontinental, lugar en el que estuvo reunido por más de dos horas con la finalidad de atraer inversiones a Chile, explicando que como país “no vendimos a vender piedras”, destacando principalmente la estrategia del litio y del hidrógeno verde.

“Acá no venimos solamente a vender piedras, no venimos a vender recursos naturales no metálicos, venimos también a decirles que Chile es un país con una tremenda potencialidad y conciencia de avanzada, tecnología de avanzada, en donde por cierto tenemos mucho que aprender” comenzó diciendo el Jefe de Estado.

Asimismo, agregó que “somos un país en vías de desarrollo aún, un país mediano, pero en donde las posibilidades son muchas, no solamente por o¡lo que nos dio la tierra, sino también por lo que es hoy día nuestra gente“.

Actividades

Este jueves el presidente estuvo en el ayuntamiento de París, con la alcaldesa Ana María Hidalgo, momento en el que se pudo ver una estrecha sintonía política, ambos recorriendo las dependencias, finalizando el encuentro con la entrega de un reconocimiento para Boric.

En concreto, la autoridad de la capital de Francia, quien en su momento llamó a votar por el Presidente Boric en la etapa de elección presidencial, le entregó una placa en homenaje a los 50 años del golpe de Estado, momento que se dio en la Plaza Salvador Allende, también en reconocimiento al expresidente.

Controversia tras declaraciones del presidente Boric en Celac-UE

Si bien la gira de la autoridad chilena por Europa ha estado marcada por temáticas científicas y políticas, este viaje se ha visto envuelto en algunas polémicas.

Por ejemplo, en la reciente cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y Unión Europea (UE) en Bruselas, Bélgica, el Presidente Boric insistió en la importancia de reconocer la agresión por parte de Rusia contra Ucrania. Intervención, ante la que el presidente brasileño, Lula da Silva, trató al mandatario chileno de joven y falto de experiencia.

Sin embargo, desde ADN se pudo constatar que esta situación se habría tratado de un error por parte del presidente Lula, y no de la máxima autoridad de Chile, información que habría salido desde la cancillería.

Además, desde esta misma entidad se indicó que el mandatario habría terminado este “desencuentro” fortalecido, ya que no quiso ahondar en la controversia explicando que “No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, las veces que conversé con (Lula), tengo la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy podemos tener matices en esto, pero la posición de Chile es de principios respecto a la importancia del derecho internacional y hay que ser categóricos y no dejar ningún espacio para la duda”, cerró en el momento.