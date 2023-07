Exdirector de la Junaeb y acusaciones por sobreprecio en raciones: “Reafirmo lo que dije, lo que yo señalé es correcto”

Durante la mañana de este martes 18 de julio, el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Cristóbal Acevedo, conversó en exclusiva con ADN Hoy sobre su denuncia por irregularidades en el pago a empresas, que podrían involucrar recursos millonarios, señalando que “reafirmo lo que dije”.

En ese sentido, Cristóbal Acevedo explicó que “yo reafirmo lo que dije, de hecho en una entrevista que dio ayer el abogado de una de las empresas que se sintió aludida, él dice que ‘en realidad no entregamos 30 raciones de once en el nivel básica, no entregamos ninguna’, dice que reemplazaron esas raciones por desauynos por el equivalente de la misma plata, pero dónde consta eso, en qué instrumento consta eso, las bases de licitación no establecen eso, después se dice que hay que ver la integralidad del programa. Las bases de licitación son clarísimas, establece que el pago se realiza por cada uno de los servicios”.

“Es demasiada plata como para no tener controles severos”

Sobre los antecedentes que expuso primero ante la comisión que evaluó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y que luego entregó a Contraloría para que indague la veracidad de sus acusaciones, Cristóbal Acevedo indicó que pese a los esfuerzos que se han hecho, la Junaeb tiene un sistema de control que no es lo suficientemente severo considerando la cantidad de recursos que maneja.

“Hay que tener valentía para hacer las cosas cuando hay que hacerlas, sobre todo cuando están en juego los recursos públicos, yo creo que cuando uno tiene una convicción tiene que hacer lo que cree correcto, la Junaeb tiene un presupuesto en materia de alimentación escolar de 1.100 millones de dólares, eso equivale en cuatro años al 46% del programa de gobierno del Presidente Boric en materia de vivienda, esto equiuvale a 120 mil viviendas en cuatro años”, dijo.

A esto apuntó que “es demasiada plata como para no tener controles muy serveros, yo también hago una autorcrítica a mi gestión, no hemos sido capaces de darle a la institución la envergadura suficiente para que no tenga una fragilidad, si ustedes bajan las bases de datos de Junaeb se van a encontrar con planillas excel súper fáciles de manipular y que además la ciudadanía no tiene la posibilidad de saber exactamente cuántas raciones se entregan, cuánto se paga por cada ración, si se entregan o no”, agregó.

En tanto, señaló que el problema puntual con lo que indica una de las empresas involucradas es que no hay un cambio en los contratos donde conste que ese dinero se usó en la entrega de alimentos. “No podemos ver las cosas en su integralidad cuando las cláusulas de los contratos dicen exactamente cómo hay que pagarlas, entonces la pregunta es ¿pagaron 3.500 millones de pesos por 30 raciones? La respuesta que han dado es ‘no, entregamos cero’, por tanto lo que yo señalé, es correcto“.

Cambios no pasaron por la Contraloría

Cristóbal Acevedo también hizo un punto al indicar que los cambios que dice la empresa haber ejecutado en la entrega de raciones no fueron informados a la Contraloría, lo que debería haberse hecho debido a que no es un cambio menor y a que en los contratos se dice específicamente cómo se deben gastar los recursos, y a que si esa forma se cambia, se debe informar.

“Lo que me interesa es que en esta materia específica, dada la cantidad de recursos que están involucrados, sea la Contraloría la que establezca las responsabilidad, es curioso porque qué genera la posibilidad de que esto se produzca, tenemos 1.100 millones de dólares, se modifica el contraro y no pasa por toma de razón de la Contraloría, ¿Por qué la institución se expone a esto, cuál es el espíritu de saltarse un control que es tan importante para que ellos también puedan protegerse? Porque no solo se modifica el guarismo sino que también la cantidad de raciones que se le asignan fijo a una empresa, ¿cómo eso no va a tener que pasar por la Contraloría?”, dijo.

Finalmente, el exdirector de la Junaeb puntualizó que “a mí no me interesa ser vocero de nada, yo me dedico a mi actividad profesional en el ámbito privado, es natural y entendible que se ataque al mensajero, lo que me interesa es que se analice el mensaje, que se corrijan las arbitrariedades que se puedan estar presentando y si hay responsabilidades, que se establezcan esas responsabilidades (…) No quiero que vuelva a pasar lo mismo, una captura de la institución por el servicio que presta, eso es lo que me motiva“.