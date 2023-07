Especialista y propuesta de reforma previsional de RN: “Contempla mayor solidaridad que la de Gobierno”

A principios de julio, Renovación Nacional presentó la propuesta de reforma previsional, afirmando que esto es necesario, ya que “existe un consenso nacional de que el sistema de pensiones está otorgando pensiones bajas”, tema que fue abordado durante la jornada de este mates 18 de julio, por Alejandro Charme, ex fiscal de la superintendencia de AFP y especialista en regulación de Pensiones y Seguridad Social.

En concreto, en el momento de la propuesta explicaron que el documento nace “entendiendo que el diagnóstico actual del sistema de pensiones chileno”, el cual “muestra un aumento considerable de la tasa de reemplazo de los trabajadores de ingreso bajos y medios bajo, debido al establecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)” y el “bajo monto de las pensiones que reciben algunos grupos o sectores de la población.

Por estos días, Charme explica que “es una necesidad que tenemos de sacar una reforma de pensiones para el país, porque ya han habido cuatro intentos, y solo uno dio frutos, que fue el establecimiento de la PGU, porque también fue una reforma de las pensiones y las mejoró considerablemente“.

“El principal problema está en el 6% y en la distribución del 6%, porque hay un error conceptual. Una cosa, es mejorar las pensiones de los pensionados actuales, que ya no forman parte del sistema de pensiones, porque ya materializaron sus derechos revisión, ya son pensionados y jubilados, que es un tema de política pública que debe solucionarse con gastos fiscal. Y otra cosa es mejorar el sistema de pensiones para las pensiones de los trabajadores actuales, que son las previsiones futuras” añadió el especialista.

“Entonces acá está el problema. El Gobierno quiere financiar una política pública, a través de cotizaciones de trabajadores actuales. Y ¿cuál es el problema que se te produce con eso? que los trabajadores actuales con sus cotizaciones, no van a estar contribuyendo a su sistema de pensiones en el sistema de pensiones de su generación. Sino que están contribuyendo a mejorar personas que ya materializaron su derecho a la pensión, y no con esto quiero decir que las pensiones actuales son buenas, son bajas todos sabemos que es consenso que son bajas, pero no podemos financiar la mejora de las personas actuales con cotizaciones de los trabajadores actuales” explicó.

“Entonces yo creo que hay que separar el tema de política pública, un tema es mejorar a los pensionados actuales, que corresponde, y otro tema es mejorar el sistema de pensiones para las pensiones futuras de los trabajadores que están ahora trabajando”.

Propuesta de RN versus propuesta del Gobierno

En el momento, Charme fue enfático en recalcar el pilar de solidaridad, aprovechando la instancia de comparar dicho estamento con el indicado por el Estado.

“La propuesta de RN contempla mayor solidaridad que la de gobierno porque contempla más solidaridad en el pilar solidario. Lo que pasa es que acá hay un problema también conceptual del gobierno, que es un problema más de marketing político. Los sistemas de pensiones tienen que tener solidaridad, es uno de los principios claves de un sistema de pensiones como también es el principio sostenibilidad. Yo tengo que prometer pensiones futuras, pero que sean sostenibles y también el principio de aceptación, o sea el dinero que yo estoy poniendo es para pagar pensiones”, dijo.

Con respecto a la propuesta, Alejandro añadió que “no es perfecta, así que estamos dispuestos también a mejorarla, pero los cuatro escenarios que nosotros modelamos para la PGU tienen un menor costo fiscal el costo del gobierno de elevar la 250.000 para todos los trabajadores o sea para toda la población“.

“Estamos reformando el sistema de pensiones y la Seguridad Social. El sistema de pensiones, es un sistema dentro de la Seguridad Social. Tampoco podemos pedirle al sistema de pensiones que mejore todas las contingencias sociales de un adulto mayor de 65 años porque también hay otros sistemas que tienen que funcionar como el sistema de salud el sistema de vivienda y otros sistemas que satisfacen las contingencias, entonces también tenemos que guardar esas proporciones, porque tiene el Estado de Chile tiene múltiples necesidades y tiene recursos escasos y tenemos que satisfacer las necesidades de todos, también de los niños, también de los jóvenes” dijo el ex fiscal de la superintendencia de AFP.

Reunión de trabajo para construir acuerdo de reforma

Este viernes, y luego de una reunión con parlamentarios y representantes de partidos políticos, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, adelantó los avances en las conversaciones por la reforma previsional presentada por el Gobierno.

En el momento, la secretaria de Estado detalló que la cita se centró, en primer lugar, en “compartir con los partidos que no necesariamente están presentes en la Comisión de Trabajo, los elementos centrales del proyecto de ley, los objetivos, que lo que buscan es subir las pensiones de los actuales jubilados, de los futuros y de las mujeres en particular”.

Además, según la titular del Trabajo, el Gobierno utilizó la reunión para “entregar señales respecto de nuestra flexibilidad para poder construir ese acuerdo”.

Bajo ese contexto, la ministra Jara expuso que los partidos acordaron con el Gobierno designar encargados técnicos para avanzar en los diálogos para una reforma previsional.