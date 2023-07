“Esperamos que esto marque una etapa en que no sean las mujeres las que tienen que demostrar que no se merecían la agresión sexual de la que fueron víctimas, sino que por el contrario, la carga de la prueba resida en el agresor”, con estas palabras la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió y valoró la aplicación de la perspectiva de género en el segundo juicio que enfrentó Martín Pradenas por siete delitos sexuales, por los cuales este viernes 7 de julio fue considerado culpable.

En un punto de prensa, la ministra Orellana señaló la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en este caso, luego que la Corte Suprema anulara el primer juicio que ya había condenado a Pradenas por los mismos delitos.

“Nos parece muy importante que las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de Martín Pradenas hayan podido acceder a la justicia al igual que sus familias, me pude comunicar con el padre de Antonia, Alejandro Barra para mandarles nuestor cariño y nuestro sentimiento de gratitud también porque es gracias a a muchas veces la lucha de las familias que la legislación avanza como fue con la Ley Antonia y con la Ley de reparación integral a las víctimas de femicidio”, dijo la ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Perspectiva de género

A lo anterior, apuntó que “quiero detacar a que las mujeres y toda la ciudadanía tienen derecho a que el Estado emplee todos sus recursos para acreditar esta clase de delitos tan graves y que esta investigación demuestra el aprendizaje creciente de la aplicación de la perspectiva de género, y que se espera que en el futuro las mujeres de Chile esperen que no se dude de su palabra a la hora de hacer una denuncia, que no se les niegue el derecho a denunciar y entablar un proceso judicial”.

Finalmente, sobre el caso puntual del segundo juicio contra Martín Pradenas, la ministra Orellana puntualizó que “muestra que en contra de lo que se dijo en estos meses, la investigación con perspectiva de género, la credibilidad de las víctimas, el escuchar a las familias no son herramientas que jueguen en contra de la imparcialidad de la justicia sino que fortalecen la aplicación de esta, porque por muchos años hemos visto que son las víctimas las que tienen que demostrar que son inocentes y hoy demostramos y esperamos que esto marque una etapa en que no sean las mujeres las que tienen que demostrar que no se merecían la agresión sexual de la que fueron víctimas sino por el contrario, la carga de la prueba resida evidentemente en el agresor”.