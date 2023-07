Diputada Bulnes, abogada exquerellante de Martín Pradenas tras nuevo veredicto: “Abre una perspectiva que siempre debió tener el derecho: la perspectiva de género”

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas Dürr por siete delitos sexuales en un segundo juicio, tras la anulación del primer proceso por la Corte Suprema a finales del 2022.

A raíz de esto, País ADN conversó con la diputada Mercedes Bulnes, abogada exquerellante en el caso contra el sujeto indicado como el autor de dos delitos de violación y cinco de abuso.

La parlamentaria señaló que una de las importancias de este juicio, más allá de acreditar delitos graves contra Martín Pradenas, es que hace “una diferencia en el tratamiento que se ha dado habitualmente a los juicios sobre abusos sexuales, porque abre una perspectiva que siempre debió tener el derecho: la perspectiva de género”.

Esto, según la abogada, es “preocuparse de que este delito que ofende a la mujer en general. Los delitos sexuales tienen esa especial gravedad porque destruyen la vida y para siempre de una víctima”.

Por otro lado, la diputada Bulnes planteó que este litigio contra Pradenas reveló otros problemas respecto al sistema judicial. “El Código Procesal Penal de alguna manera no respeta los derechos de las víctimas“, dijo.

“En estos dos aspectos este juicio es muy trascendente, más que desde el punto de vista feminista, es del punto de vista de la sociedad y de los derechos de la mujer, y eso me parece indispensable”, agregó la jurista.

Precedentes

Bajo ese contexto, la parlamentaria planteó: “Yo creo que este juicio va a presentar precedentes en dos cuestiones que son muy importantes: el suicido feminicida, que es provocado por el atentado sexual o por la violencia familiar o por algún atentado de género”.

Pero además, continuó Mercedes Bulnes, “este juicio sienta una jurisprudencia muy importante sobre la aplicación directa en nuestro sistema de la legislación internacional, porque en este juicio se ha dado relevancia a un tratado internacional suscrito por Chile 1996 y ratificado 1998, o sea, que tiene una vigencia de 25 años prácticamente y que no se había aplicado con anterioridad, que es la Convención de Belém do Pará”.

“Lo que dijo el diputado Alessandri es indecente”

Aprovechando la instancia, la diputada Bulnes se refirió a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973, en específico a los dichos del diputado Jorge Alessandri, quien afirmó que él justifica la dictadura cívico-militar.

“Las expresiones del diputado y de otros personeros de derecha me parecen gravísimos, porque justificar lo que pasó o decir que fue necesario, me parece un desconocimiento tan brutal de la democracia (…) No hay nada que pueda justificar lo que pasó ese 11 de septiembre y sobre todo lo que pasó posterior“, expuso lo parlamentaria.

“Es de una brutalidad tan extrema, que no podemos entenderlo (…) Hay cosas que se están diciendo hoy día que no se pueden decir, que yo sé que mucha gente las piensa, pero que las piensen me parecen graves, no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de decencia o de indecencia y eso no tiene remedio. Me parece que lo que dijo el diputado Jorge Alessandri es indecente“, agregó.

“No puedo expresar mi odio, yo todo tengo que pensar con serenidad y pensar en las personas, porque eso son los Derechos humanos”, sumó.

En esa línea, la abogada afirmó: “Me parece preocupante que el discurso público sea así de violento, que el discurso de la derecha público sea así de violento, me parece extremadamente preocupante porque me parece que así empezamos y luego viene unas seguidillas de cosas (…) haciendo el símil con Martín Pradenas, él empieza con ciertos abusos que no sabes si son abusos, pero empieza un acostumbramiento a las cosas”.