Ministra Tohá por ataque incendiario en Victoria: “No son delitos políticos, son comunes, gravísimos”

Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al atentado incendiario registrado en la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, que dejó a un agricultor de 66 años herido a bala, hecho que se concretó durante una vista a la región de la secretaria de Estado.

En concreto, al menos 10 encapuchados amedrentaron a una familia, para, posteriormente, proceder a la quema de este domicilio particular de tres galpones, más una cantidad no determinada de máquinas agrícolas y al robo de una camioneta y en el lugar, dejaron una carta alusiva al traslado de detenidos, a los cuales califican “presos políticos mapuches”.

“Delitos comunes, gravísimos”

Al respecto, tras participar de un encuentro empresarial en Temuco, la ministra Tohá señaló que este tipo de casos preocupa al Gobierno, ya que, “hay una persona herida, a quien vamos a tratar de visitar durante el día”.

“Nos preocupa porque quienes perpetraron este acto, lo hacen haciendo con un llamamiento que viene en todos los últimos atentando graves en la región: justifican su actuar por solidaridad con los presos que están en traslado, definiéndolos como presos políticos mapuches”, agregó la autoridad de Gobierno.

“Las personas trasladas secuestraron a un grupo de gendarmes y están en la cárcel porque tiene condenas por delitos gravísimos y que no tienen nada que ver con conductas políticas: dos de ellos por receptación, dos por homicidio, otro por homicidio, receptación e incumplimiento de libertad vigilada y uno por homicidio, receptación, tenencia de armas y tráfico de drogas”, profundizó la titular del Interior.

Bajo ese contexto, la ministra Tohá afirmó: “Ninguno de esos delitos son políticos. Todo ellos son delitos comunes, gravísimos”.

Consultada si este hecho se califica como un acto terrorista, la autoridad expuso: “Uno pudiese pensar a primera vista que este atentado busca causar temor, pero no me gusta hablar con antecedentes preliminares, lo que no cabe duda es que es un atentado condenable y que va a ser perseguido con todo el peso de la ley”.