“La ley y la normativa los protege”: ministra Jara por inasistencia de trabajadores debido al sistema frontal

Este miércoles, la ministra del Trabajo y Previsión social, Jeannette Jara, abordó la situación de los trabajadores afectados por el sistema frontal.

El intenso temporal dejó el centro sur del país deteriorado, por lo que se declaró Zona de Catástrofe desde las regiones de Valparaíso y el Biobío. El corte de caminos, afectación de casas, entre otros, impide que los trabajadores se presenten en sus trabajos.

Ante esto, Jara explicó que existe un Dictamen de la Dirección del Trabajo que considera que la ausencia al trabajo no se puede considerar injustificadas. Además, agrega: “Por el contrario, tiene una causa y es precisamente estar viviendo esta situación que el trabajador no provocó, pero que sí le afecta, por lo tanto, no pueden ser despedidos”.

Jara detalló que “más que despidos propiamente tal, lo que sí hemos recibido son indicaciones de algunos empleadores donde se les ha dicho a los trabajadores que deben volver bajo cualquier circunstancia. Y eso no es así, la ley y la normativa los protege”.

Subsidio a la Retención Laboral

La ministra también habló de ayudas para ir en beneficios de los afectados. Jara señaló que están trabajando en un Subsidio a la Retención Laboral, un aporte que se hace a las empresas que se han visto afectados sus fuentes productivas.

La Ministra aseguró sobre el aporte que “Equivale al 80% de un salario mínimo durante tres meses y luego hasta el 60% durante los meses cuatro, cinco y seis”. Explicó que el motivo de este aporte es que no haya despidos.