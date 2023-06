En la jornada del domingo 25 de junio se llevó a cabo la primera eliminación Gran Hermano Chile, el reality show de Chilevisión. Una instancia, en la que el público, a través de votación popular, decidió eliminar a Benjamín Lagos con el 56% de las preferencias. Razón, por la que este participante abandonó el encierro.

Una eliminación que fue ampliamente comentada en redes sociales, donde hubo reacciones de todo tipo. Y es que, incluso, se realizó una especie de campaña para lograr que este joven influencer de 22 años abandonara la casa. Por lo que, su salida definitiva, llegó a ser a celebrada por varios.

La reflexión de Benjamín

Tras su retiro de la casa de Gran Hermano, Benjamín Lagos hizo una reflexión al respecto. “Nuevamente, recalco en que nada es 100 por ciento personal, ni lo muy bueno ni lo muy malo (…) Por lo mismo, las situaciones, lo hecho en el pasado, repercuten en las decisiones que tomamos en el día a día“, afirmó.

Más adelante, el joven que en su presentación en el programa aseguró ser el tipo de gente que “le gana a la gente exitosa”, expresó: “Tengo 22 años, vine tanto a la casa como al mundo a aprender, y el que no se haya equivocado nunca… Que levante la mano“.

Luego, agregó: “Ser tan directo me juega muy en contra. Y he tratado de ir mejorándolo con el tiempo. La casa me dio la oportunidad para ir mejorándolo. Y si bien siento que mucho lo hice de manera positiva, también siento que mucho lo hice de manera negativa. Y jamás hubo la intención de dañar a alguien. Siempre tuve la intención de dar un apoyo más que dar una solución“.

Finalmente, acerca de su polémica discusión con Rubén Gutiérrez sobre educación, oportunidades y el sufrimiento, Benjamín Lagos señaló que “se vio más como un ataque directo, más que el objetivo de a lo que iba la conversación. Porque partió siendo una conversación con Alessia“.

