Mujer embarazada realiza llamado de auxilio tras estar atrapada por la lluvia en Linares

Durante la jornada de este sábado 24 de junio, durante la emisión de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda recibió el llamado de una mujer, identificada como Valeria Rivera, quien con 36 semanas de embarazo pidió ayuda tras encontrarse atrapada en su casa en Linares.

En concreto, la mujer se encuentra ubicada con su pareja y vecinos en el kilómetro 6.7 camino a Ancoa, entre río Ancoa y un brazo del río que ya para este sábado se desbordó tras las intensas lluvias.

“Me he sentido mal, anoche me he sentido mal. Es mi primer embarazo, no sé si son contracciones, estoy mal. Me vienen dolores, siento que la guagua se va a salir luego, estoy super nerviosa. Mi bebé no puede salir acá necesitamos, ayuda, dijeron que a las 6:00 de la mañana iba. avenir un rescate, y ya son las 11 de la mañana” dijo la mujer en un notable tono de desesperación y preocupación.

“La Municipalidad dice que no tiene dinero para rescatarnos, están esperando que nos muramos acá” agregó.

Ante las palabras de Valeria, Sepu indicó que “respira, siéntate, que alguien más tome el liderazgo”, haciendo alusión a si es que en el lugar, había otra persona con la mujer, que pudiese hablar, para que ella se sintiera tranquila y contenida, y pudiese enfocarse en estar calmada por su bebé.

Rodrigo Sepúlveda realiza llamado al Gobierno

Asimismo, Sepúlveda realizó un potente llamado al Gobierno, “hoy necesitamos que la política ayude a la gente y el Gobierno, son las 10.30 de la mañana y no ha dicho nada”.

“Yo sé que en este país no nos sobran los recursos” añadió el comunicador para luego agregar que “cómo nos tapamos los oídos y todo sigue funcionando”.

“No entiendo cómo el Ejército no está ahí, ayudando” señaló Sepu.

Luego, el conductor de Meganoticias Alerta, habló con la pareja de Valeria, quien dijo que se encontraba con ella, reiterando el llamado de auxilio, el cual se enfoca en el rescate de los locatarios, el cual solo puede ser vía aérea, pues el puente que une al sector de Linares con las carreteras, quedó destruido con la lluvia.