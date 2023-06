Delegado presidencial del Maule confirma que dos de los tres desaparecidos en la región fueron encontrados con vida

El delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, conversó con ADN respecto a las emergencias que se viven en la zona por el frente de mal tiempo que ha afectado a gran parte del país los últimos días.

Al respecto, comenzó diciendo que “acabamos de terminar un comité de crisis junto a los subsecretarios, en conjunto con los equipos técnico de la región y el contingente policial, respecto a la situación que se está desarrollando en el territorio de la Región del Maule (…) Tenemos 18 de comunas en condición de albergados, con más de 200. Estamos generando rescates, salvamentos, mediante equipos aéreos y el equipo médico del Ejército, que nos ha permitido contar con dos helicópteros de la FACh”.

En esa línea, la autoridad añadió que “nuestra primera preocupación tiene que ver con el resguardo, la integridad física y la vida de las personas. Queremos distinguir entre aquellas personas que están con riesgo y necesitan ser evacuadas, a aquellas personas que están aisladas y requieren que se les distribuya algún insumo básico como agua o alimentación. En este orden de cosas, estamos generando evacuaciones mediante contingente aéreo, el Ejercito, Carabineros y otras instituciones, que nos están colaborando en cada una de las comunas”.

“Al vislumbrar la alerta climatológica, nosotros nos estamos preparando la semana pasada con coordinaciones. La Región del Maule tiene basta experiencia en desastres, desde el 2010 con el Tsunami, después con los incendios forestales de gran magnitud“, agregó.

Situación de los tres desaparecidos en la Región

Mucha preocupación causó la noticia de que tres personas estaban desaparecidas en la región del Maule tras las intensas lluvias, aunque el delegado aseguró que dos de ellas están fuera de peligro.

“Las tres personas que fueron informadas, son un bombero voluntario que cayó a las aguas en el Río Ancoa, otra persona que es adulto mayor y una tercera que obedecía a un trabajador de una planta de tratamiento de aguas en Licantén. Este último fue encontrado y puesto en resguardo“, aclaró.

Respecto del bombero, asegura que fue rescatado y trasladado al hospital de la zona, donde estaba en shock por lo que experimentó, pero se encuentra en buenas condiciones. “Fue un momento muy duro y en conversaciones con otros bomberos también”, manifestó.

Sobre el adulto mayor, Aqueveque no profundizó, por lo que su paradero sigue siendo un misterio.

Trabajos en Puente Lircay tras interrupción de la Ruta 5 Sur

“Estamos con dos alternativas. Trabajando con la concesionaria, que generan un relleno del socavón, debido a que no hay daño en la estructura, para poder habilitar de manera definitiva ese espacio. En caso que no resultara, estamos evaluando con Interior un puente mecano“, aseguró.

¿ Qué llamado se puede hacer a la gente?

“Es terrible cuando habíamos anunciado la primera apertura de las compuertas, había gente esperando para tomarse unas fotos, Estos genera un terrible riesgo, no solo para ellos, sino que también para Carabineros, Bomberos, que tienen que evacuarlos de ese lugar etc. No puede ser que nosotros estemos preocupados de sacar a las personas que se están tomando selfies, cuando tenemos que destinar esos mismos equipos a ayudar a las personas que están perdiendo sus viviendas”, manifestó la autoridad.

Finalmente, hizo un llamado a las personas. “Que no se transite por aquellas zonas con riesgos, como algunas de la 5 Sur y de Cordillera. La segunda. evacuar cuando se indica y tercero, que es más de sentido común, señalar que las personas no se acerquen a tomar fotos ni a generar conversaciones en aquellos sectores donde se está trabajando en la emergencia“, cerró.