Un río de basura: la preocupante postal que deja el puente Mapocho tras sistema frontal

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador Claudio Orrego compartió la postal del puente Mapocho repleto de basura. Ubicado en la ruta 68, en la comuna de Pudahuel, la imagen se suma a una serie de registros que se viralizaron y dan cuenta de la basura que afloró debido al sistema frontal que golpea a nuestro país.

“En puente Mapocho de la #ruta68 en #Pudahuel acaba de llegar un verdadero aluvión de basura y escombros: 5 veces mayor que lo que hubo en la mañana”, escribió Orrego. “Maquinaria trabajará toda la noche. Mientras se mantiene cerrada ruta 68 a Valparaíso. #SistemaFrontal“, actualizó junto a la fotografía en horas de esta tarde.

Eso sí, durante la jornada ya se había compartido varias fotografías del mismo lugar, que apuntaron a que no existe una mantención regular. Durante la jornada de hoy, la concesionaria Rutas del Pacífico, hizo un llamado a evitar el tránsito por las cercanías del puente Mapocho y en su lugar optar por otras alternativas.

Vergonzosa imagen del #Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre tod@s es una tarea colectiva. pic.twitter.com/DNW2FYtKon

— Claudio Orrego L. (@Orrego) June 23, 2023