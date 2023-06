Tras muerte de joven en Hualqui: especialista llama a informarse y no consumir “cualquier hongo silvestre”

El pasado lunes, las autoridades entregaron detalles del hongo silvestre venenoso que consumió un adolescente de 17 años junto a su familia, y que le produjo la muerte por una falla hepática en la comuna de Hualqui, en la Región del Biobío.

En concreto, se trata del llamado “hongo de la muerte”, científicamente conocido como Amanita Phalloides, perteneciente a la familia Amanitaceae, subclase Agaricomycetes, orden Agaricales, clase Basidiomycotina.

“Falta conocimiento…”

Bajo ese contexto, ADN conversó con la académica Consuelo Fritz, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, quien recalcó la importancia de la información para evitar casos trágicos como el ocurrido en Hualqui.

“Es superdifícil a simple vista o por una foto identificar si un hongo es comestible o no, y la gente recolecta hongos sin saberlo, porque un conocido o familiar le dijo ‘yo probé ese hongo y no me pasó nada’ y eso es superdelicado porque falta conocimiento para una correcta recolección”, comenzó diciendo la PhD en Biomateriales Forestales.

“Tenemos bastantes hongos que son tóxicos en Chile, pero las especies que son comestibles están bastante documentadas, entonces el principal consejo aquí es que la gente no vaya al campo a recolectar cualquier hongo y que se preocupe de conocer e informarse de aquellos hongos que están reconocidos como comestibles”, afirmó la especialista.

Los riesgos

Respecto a los peligros de consumir hongos silvestres sin una preparación previa, Consuelo Fritz detalló: “El principal riesgo es que lamentablemente puede haber intoxicaciones agudas y tan agudas, que pueden llegar a causar la muerte, como lo que lamentablemente pasó en este caso y puede haber otro tipo de reacciones alérgicas también”.

“Aquí yo hago un llamado a que no necesariamente todos los hongos que vemos en el campo los tenemos que cosechar o recolectar (…) entonces el llamado también las que la gente no los corte solo porque ve un hongo, la idea es que mantengamos esa biodiversidad en el bosque, donde pertenece”, complementó la académica.

Finalmente, Consuelo Fritz detalló que para buscar información respecto a hongos silvestres lo mejor es recurrir a fuentes oficiales como el Ministerio de Agricultura o en micologia.cl