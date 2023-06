Fue durante la cuenta pública de Carabineros que el general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, se refirió a los dichos por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien apuntó a responsabilidades en el alto mando de la institución por las presuntas ilegalidades en el acompañamiento de los carabineros en las demoliciones de las ampliaciones de las casas-narco.

Ante el oficio que emanó desde la 36° Comisaría de Carabineros por el apoyo de los funcionarios en la demolición de un mausoleo narco, Yáñez precisó que “yo no sé la cantidad de oficios que se diariamente circulan a través de los diferentes mandos, las diferentes reparticiones, altas reparticiones y las vinculaciones que tienen las diferentes autoridades institucionales con las diferentes autoridades administrativas, locales, territoriales, etcétera, en virtud de las facultades propias que tienen cada uno de los mandos y que son absolutamente decisiones que están dentro de las facultades como jefes de repartición para poder planificar adecuadamente sus servicios y su gestión operativa”.

Para dimensionar la magnitud del trabajo de la institución, el general director contó durante la cuenta pública que son más de 10 millones de procedimientos al año, “o sea, estamos hablando de casi 19 procedimientos por minuto” a nivel nacional: “Las demandas que tenemos con la institución son bastante altas y obviamente eso nos obliga a que permanentemente se tenga que estar planificando adecuadamente las operaciones policiales, para no ir en desmedro de entregar prevención, seguridad y atender la variada gama de actividades que cumple la institución”.

En la misma línea, y sobre las críticas a la falta de planificación del operativo en La Florida en contra de una narco-animita, citó: “Hay un dicho que dice que la peor planificación es mejor que cualquier improvisación. Por lo tanto, las consideraciones que haya tenido el perfecto para poder enviar ese oficio al alcalde seguramente están sustentadas en variables que él consideró para poder planificar adecuadamente los servicios que estimaba pertinentes”.

Sobre las declaraciones del edil en las que plantea una posible violación a la ley, Yáñez llamó a “que no se utilice a la institución políticamente”:

“Nosotros somos los guerreros de Chile y los guerreros de todos, como lo he dicho constantemente en mis declaraciones. Y estamos presentes desde Visviri hasta Puerto Toro, y tenemos que estar atendiendo permanentemente el procedimiento (…) Me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver con las cosas efectivas que estamos haciendo, no solamente son las necesidades que tiene un alcalde en particular, al cual, por cierto, respeto mucho y le hemos permanentemente estado prestando cooperación”.

“Aquí no hay instrucción de nadie, aquí los mandos tienen que tomar decisiones y resoluciones en propiedad con las facultades que tienen, por el conocimiento del territorio y por las capacidades propias que tienen (…) Por lo que tengo entendido que el mausoleo no estaba dentro de lo conversado. Por eso insisto, es decir, el documento que envía el prefecto tiene que tener en consideración muchas variables. Los servicios se deben planificar adecuadamente enrazón de la seguridad de las personas que intervienen y de los propios funcionarios. Y obviamente las necesidades de servicio tienen que adecuarse a la realidad de lo que tenemos que enfrentar diariamente (…) Yo voy a respaldar a mis guerreros siempre cuando están haciendo su trabajo y lo están haciendo de buen esfuerzo”, cerró.