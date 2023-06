“Impúdico y mentiroso”: las reacciones sobre diputado Mellado tras admitir filtración de audio

La tarde de esta jornada, a través de un comunicado publicado en redes sociales, el diputado Miguel Mellado (RN) admitió que fue él quien filtró el audio de la reunión sostenida con el Presidente Gabriel Boric, parlamentarios de la Araucanía y Biobío en Cerro Castillo.

Tras la revelación, una serie de parlamentarios han expresado su rechazo y críticas frente a la situación. Especialmente, porque horas atrás el mismo diputado Mellado presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para investigar responsabilidades en la filtración.

“Durante el día el diputado Mellado decía que era lamentable que se quebraran las confianzas por los audios filtrados del presidente Boric. Ahora reconoce que fue él. Impúdico y mentiroso. Todo el rigor de la ley y las sanciones que nuestro país establece, nada más ni nada menos”, expresó la diputada Emilia Schneider (CS).

Por su parte, el diputado Mauricio Ojeda (Republicano) lamentó la situación. “Lo que acaba de suceder me tiene muy golpeado. Esto, porque soy un parlamentario de la Región de La Araucanía y reconozco el esfuerzo que ha hecho Miguel Mellado por muchos años(…) esto le ha costado amenazas de muerte y me golpea directamente porque es alguien que respeto mucho”, manifestó.

Asimismo, la jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina aseguró estar sorprendida respecto a la actitud del parlamentario. “Me extraña tremendamente la actitud de mi colega Mellado. Lamentablemente, aquí hay un delito que se sanciona en el Código Penal“, dijo.

“Espero que el Gobierno considere hablar con él”

“Espero que el Gobierno considere hablar con él, y considere también su mala acción y no sea igual como actúa la oposición que siempre está pidiendo cabezas, siempre lo está cuestionando todo. Si bien es su labor, muchas veces, lo hacen solo por puntos políticos y con el afán de construir soluciones”, añadió la parlamentaria.

En esa línea, el diputado Stephan Schubert (Republicano) afirmó que la acción del diputado Mellado fue una falta de respeto. “Una filtración como la ocurrida me parece una falta de respeto y de muy mal gusto. Me sorprendió mucho el enterarme que había sido el diputado Mellado. Él explicaba las condiciones y en el contexto en el cual hizo la grabación y la envía a los medios o la difunde(…) me impacta porque era un diputado al que yo respeto”, declaró.

Una vergüenza

Finalmente, la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi calificó la filtración del parlamentario como una vergüenza. “Que vergüenza Diputado Mellado cuál es la buena fe de grabar una reunión privada con el Presidente y entregarla a los medios? Dónde queda la confianza? Dónde están los límites de la ética o todo se vale? Lo reconoce ahora por la denuncia a la justicia?, lanzó.

