Presidente de la Corte Suprema se desmarca de dichos de Ángela Vivanco por Isapres: “Son declaraciones personales de ella”

Durante esta jornada, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, abordó los dichos de la vocera Ángela Vivanco, respecto al fallo contra las Isapres.

El representante del máximo tribunal del país, señaló que estas son “declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella”.

Consultado sobre si respaldaba los dichos de Vivanco, Juan Eduardo Fuentes manifestó que “yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo, porque si hay un tema que llega al pleno, se analiza y se toman los acuerdos”.

“No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde”, prosiguió.

En esa línea, el presidente de la Corte Suprema expresó que el fallo “es una decisión de una sala de la Corte Suprema, no es la decisión del pleno”.

“Yo no le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque ese es un tema absolutamente de la tercera sala y, en su competencia, es esa sala a la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento, dictar cualquier resolución al respecto”, afirmó.

Respecto a la solicitud de aclaración que anunció el Gobierno, Fuentes declaró que “cuando llegue la aclaración lo veremos, cuál es la tramitación que se le va a dar”.

“Todo recurso de aclaración que llega, llega a la sala correspondiente, no llega a la presidencia“, indicó.

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señaló en conversación con La Tercera que el fallo, que obliga a las aseguradoras a devolver dinero a los afiliados, apunta solamente a “las personas que demandaron”, y no a todos los usuarios del sistema.

Ante estos dichos, el Gobierno anunciaron que pedirán al máximo tribunal del país aclarar estos dichos.