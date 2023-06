“Era de un miedo decirle no”: revelan relatos de maltratos contra del exsubsecretario Larraín tras salida del Ministerio del Trabajo

Tras la repentina salida de Christian Larraín de la Subsecretaría de Previsión Social, diversos relatos de funcionarias del organismo acusando maltrato por parte de exautoridad se han conocido públicamente.

El pasado 31 de mayo, de acuerdo a lo recogido por La Segunda, se conoció que desde el Ministerio del Trabajo, una trabajadora le envió una carta a la jefa de la cartera, Jeannette Jara, para relatar los comportamientos de Larraín.

Esta nueva denunciante se suma a las otras dos que le hicieron llegar antecedentes a la secretaria de Estado y que habrían provocado la salida del ahora exsubscretario del Gobierno.

“Fuera de lugar”

Consultada sobre en qué se manifestaba sus comportamientos, la denunciante, que trabaja desde el 2007 en el Ministerio del Trabajo, respondió: “Un ejemplo: en una ocasión una funcionaria comentó que un político era buen mozo y su comentario fue ‘y cómo estamos para un trío’. Eso es lo suficientemente fuera de lugar”.

Bajo ese contexto, la mujer profundizó con El Desconcierto que Larraín, le dijo a una compañera en una reunión virtual, que prendería la luz porque estaba muy oscuro, que la dejara “apagadita”; es más, en otro a situación similar, el exsubsecretario afirmó que “se tenía que conformar con la autosatisfacción”.

La denunciante expuso, además, que estas actitudes transmitían una vibra de “ancianos medio libidinosos”. “Tienen que ver con la inflexión vocal, el tono meloso, el lenguaje no verbal y un montón de conductas que se alejan de lo esperable en una autoridad, y eso es algo a lo que lamentablemente se vieron sometidas mujeres dentro de la institución”, detalló.

“Vi a chiquillas llorar porque se sintieron pasadas a llevar, porque el trabajo eventualmente no estaba bien hecho, pero su forma era tan descalificadora que les hacía sacar lágrimas (…) El respeto a la autoridad se fue perdiendo. La gente ya no se sentía comprometida y no tenía ganas de trabajar con él. Al final algunas optan por correrse y buscar otra pega. Varias mujeres renunciaron“, expuso la mujer.

“Aquí yo hago y deshago”

En tanto, en conversación con El Mostrador, una de las mujeres que acusó a Larraín en las misivas mencionadas anteriormente, expuso que la relación laboral con la exautoridad estaba marcada por un lenguaje inapropiado que lentamente comenzó a subir de tono.

“Esto va más allá de lo sexual, que es lo que está denunciado. Porque hay un tema de abuso de poder. De sentirse el dueño, amo y señor, de ‘aquí yo hago y deshago’, de tratar como se le diera la gana a todos y a todas, a la secretaria, al auxiliar, a la administrativa, a todos”, relató al medio citado.

“Evitaban ir a su oficina y nos protegíamos entre nosotros: a mí a veces me decían ‘velo tú con él, explícale tú, por favor’, porque era de un miedo, un terror de decirle ‘no, esto no se puede hacer’ “, agregó la misma mujer.

En tanto, una segunda persona afectada señaló: “A nosotras nos empezó a hacer bromas en doble sentido, de esas tallas que primero te llaman la atención, pero después te incomodan”.

“Una empezaba a resguardarse. Porque ya me incomodaba sin siquiera que él hiciera algo, sino que solo por su presencia”, complementó la mujer.