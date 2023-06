Cancelan suspensión de clases en Puchuncaví tras reclamo del alcalde: “Basta de sacrificar a nuestros niños y su educación”

Durante esta tarde el ministerio de Educación envió un comunicado emitido hacia los departamentos de educación municipal de las comunas de Quintero y Puchuncaví en donde se informa que en el marco de la Alerta Sanitaria se procederá a la suspensión de clases este viernes 2 de junio en todos los niveles educativos en ambas comunas.

Ante esto, Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví, en una dura postura, indicó que se comunicó con la seremi de Educación para advertirle que su comuna no suspendería más las clases, y que quien si tiene que suspender sus actividades en un 100 porciento deben ser las empresas del cordón industrial.

El jefe comunal señaló a la comunidad que “las clases en nuestra comuna no serán suspendidas este viernes 02 de junio” y agregó que “quiero dejar claro que, de acá en adelante, no vamos a aceptar más suspensiones de clases en nuestra comuna, porque no es justo que se siga sacrificado la educación de nuestros niños y la planificación de los padres y docentes“.

“Acá, antes que pensar en suspender clases, las autoridades regionales deben tener la valentía de suspender el 100% de las faenas del cordón industrial, cada vez que se produzca un episodio de contaminación. Basta de sacrificar a nuestros niños y su educación”, cerró Morales.

Quiero indicar con mucha claridad que las clases en nuestra comuna no serán suspendidas este viernes 02 de junio. Acá, antes que pensar en suspender clases, las autoridades regionales deben tener la valentía de suspender el 100% de las faenas del cordón industrial. @SEREMI_EDUC_V pic.twitter.com/i9VwXxcDGi — Alcalde Marcos Morales (@marcosmoralesur) June 2, 2023

Tras esto, la seremi de Educación de la región de Valparaíso dio un paso atrás y decretando la suspensión de clases tan solo para los establecimientos educacionales de la comuna de Quintero.

Además, la seremi de Salud informó que durante este jueves se realizaron 20 atenciones a docentes y alumnos de colegios de Quintero que presentaban síntomas de intoxicación.