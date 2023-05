Ministro Ávila reitera que “no hay necesidad” de adelantar las vacaciones escolares tras aumento de virus respiratorios

En medio del debate sobre si adelantar o no las vacaciones de invierno debido a la alta circulación de virus respiratorios, el ministerio de Educación reafirmó su posición de que, hasta el momento, no existen razones epidemiológicas que justifiquen modificar la fecha del receso escolar, el cual está programado del 3 al 14 de julio.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó el tema durante una actividad en Valdivia, donde explicó que la decisión de no adelantar las vacaciones se toma de manera conjunta con el ministerio de Salud y el resto del Gabinete, con la información proporcionada por el sector salud.

Ávila afirmó: “Se han adelantado los procesos de vacunación, se entiende que no deberíamos adelantar las vacaciones porque la evidencia epidemiológica que nos entrega el ministerio de Salud es que no habría necesidad de ello”. Además, agregó que todas las situaciones son constantemente evaluadas, pero hasta el momento la decisión, informada al comité político y al Gobierno, es que no hay necesidad de adelantar las vacaciones de invierno.

El ministro de Educación hizo estas declaraciones después de participar en un acto de conmemoración de los 63 años del terremoto de Valdivia. Durante el evento, expresó su deseo de que cada 22 de mayo se recuerde a las víctimas de desastres naturales en el país. Ávila resaltó la importancia de la educación en el aprendizaje de la historia y la proyección de medidas de seguridad para el futuro.